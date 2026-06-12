Gyökeres och Isak siktar på anfallsdominans inför VM

Arsenal‑forwarden Viktor Gyökeres och målskytten Alexander Isak beskriver hur de planerar att samarbeta i VM‑debuten mot Tunisien och hur tränaren Graham Potter vill använda deras kompletterande styrkor.

Viktor Gyökeres och Alexander Isak har hängts ihop som ett fruktat anfallspar inför VM och ser fram emot att leda det svenska landslaget i debutmatchen i Monterrey.

I en exklusiv intervju med TV4 beskriver Arsenal‑forwarden hur viktigt det är att de får mycket bollkontakt och ligger nära varandra på planen. Han betonar att de måste spela med varandra, känna på bollen samtidigt och utveckla ett samspel som kan skapa målchanser mot motståndarna. Enligt Gyökeres är det tränarens roll att ge dem förutsättningar att vara i rörelse, pressa ihop sig och utnyttja sina olika styrkor - Isaks teknik och avslut tillsammans med Gyökeres fart och fysisk kraft.

Tränaren Graham Potter får också frågor om hur anfallarna kan användas i olika spelformationer och hur laget kan hålla bollen i de kritiska första minuterna av turneringen. Potter svarar att han vill ha en öppn spelstil där båda anfallarna får utrymme att växla mellan sig, skapa ytor och dra försvaret ur position. Han lyfter också vikten av att laget har en stark defensiv grund, men att anfallarna måste vara redo att gå djupt och bidra till pressen när bollen förloras.

Enligt honom är balansen mellan offensiv ambition och defensiv ansvar en nyckelfaktor för att klara gruppspelet. Sverige har kommit starkt in i VM efter att ha vunnit sin Nations League‑grupp i C‑division under hösten 2024, och både Gyökeres och Isak har spelat en central roll i den framgången. Nu väntar den första matchen mot Tunisien i Estadio BBVA, där förväntningarna är höga och publiken förväntas se ett dynamiskt anfallsspel.

Efter intervjun med TV4 betonade Gyökeres att han och Isak är öppna för att diskutera taktiska frågor direkt med tränaren och att de är beredda att anpassa sig efter lagets behov. Detta öppna förhållningssätt kan bli en fördel när laget ställs inför tuffa motståndare under turneringen





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