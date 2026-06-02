Andreas Wenshøj Gaur, Head of Sustainability hos Mind Energy, berättar om vikten av att arbeta strategiskt med hållbarhet i energistrategin. Han förklarar hur en genomtänkt energistrategi kan minska energikostnaderna och skapa ökad förutsägbarhet i budgetplaneringen.

När företagets strategi, även vad gäller hållbarhet , aktivt kopplas samman med energistrategin, ökar det konkurrenskraften. Andreas Wenshøj Gaur, Head of Sustainability hos Mind Energy , upplever att många företag stannar vid valet av hållbara energislag.

- Det är förståeligt, men det innebär också att de går miste om en stor del av potentialen i att arbeta med hållbarhet, säger han. Enligt Andreas Wenshøj Gaur finns flera konkreta fördelar med att arbeta strategiskt kring hållbarhet i energin. För det första ger det möjlighet att minska energikostnaderna över tid och skapa ökad förutsägbarhet i budgetplaneringen.

Det kan uppnås med en genomtänkt sammansättning av energiinköp där långsiktiga avtal gällande hållbar energi, vanligtvis i form av PPA-avtal, kombineras med övriga marknadsbaserade inköp. Han förklarar att en energistrategi gör det möjligt att anpassa inköpen efter verksamhetens faktiska förbrukning och behov av prisstabilitet - och på så sätt uppnå en mindre total energikostnad.

- När man aktivt börjar styra hur och när energin köps in kan man som företag minska sin exponering mot volatila energipriser och också skapa ökad förutsägbarhet i budgetplaneringen. Det avgörande är inte bara att välja hållbara energislag, utan att också ta ställning till frågor som timing och avtalsstruktur. På så sätt går man från att reagera på marknaden till att arbeta strategiskt med den. Energistrategin får samtidigt en större betydelse för företagets ekonomiska villkor.

ESG-faktorer ingår i allt högre grad i kreditbedömningar och förväntas framöver få större inflytande. Det innebär att en genomtänkt energistrategi också kan ha inverkan på företagets kapitalkostnader. Ett annat viktigt hållbarhetsperspektiv i energistrategin handlar om optimering av energiförbrukningen. Företag som arbetar aktivt med att optimera, minska och anpassa förbrukningen till exempel genom att förlägga energiförbrukningen till tidpunkter då priserna är lägre och andelen hållbar energi är högre, kan minska sina kostnader och samtidigt stärka sin hållbarhetsprofil.

Dessutom kan företag som har möjlighet att vara flexibla i sin energiförbrukning tjäna pengar på att belasta eller avlasta elnätet efter behov. - Ett strategiskt förhållningssätt till hållbarhet i elstrategin handlar alltså både om energiinköp och energiförbrukning. Vi på Mind Energy ser att det för många företag finns en stor potential i att arbeta mer aktivt utifrån båda dessa perspektiv, säger Andreas Wenshøj Gaur.

När hållbarhetsinsatser integreras i energistrategin blir hållbarhetsprofilen både dokumenterbar och trovärdig i förhållande till krav från kunder, investerare och myndigheter. Det är också genom ett sådant här aktivt förhållningssätt man kan säkerställa att företaget bidrar till energiomställningen med reella koldioxidminskningar i stället för att bara uppfylla efterlevnadskrav. - Hållbarhet är summan av en rad beslut man fattar. Det är de besluten som avgör om resultatet blir en kostnad eller en konkurrensfördel.

Mind Energy grundades 1993 och är Nordens största oberoende energihandlare och rådgivare om energistrategi, inklusive energiinköp, samt levererar energi till företag. Bolaget är verksamt i Danmark, Sverige, Norge och Finland och sysselsätter över 300 specialister som arbetar med allt från energihandel, riskhantering och strategisk energirådgivning





