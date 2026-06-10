Hård debatt före valet: Statsminister anklagar oppositionen för dyr politik, Magdalena Andersson svarar

Det blev hårt tonläge och återkommande attacker i riksdagens sista partiledardebatt före valet. Statsminister Ulf Kristersson anklagade oppositionen för att bedriva dyr politik, medan S-ledaren Magdalena Andersson svarade.

Det blev hårt tonläge och återkommande attacker i riksdagens sista partiledardebatt före valet. Statsminister Ulf Kristersson anklagade oppositionen för att bedriva dyr politik . När partiledarna på onsdagen möttes i partiledardebatt var det 95 dagar kvar till valet.

Utgångsläget för debatten är att oppositionspartierna har ett stort försprång i opinionen framför regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Statsminister Ulf Kristersson inledde debatten med att slå fast att det kommande valet i grund och botten är ett vägval mellan att antingen hålla kursen med den nuvarande regeringen eller att rösta på ett osäkert rödgrönt alternativ. I ett första replikskifte med S-ledaren Magdalena Andersson anklagade Ulf Kristersson de rödgröna för att försöka dölja planerade skattehöjningar som svenska folket inte vill ha.

Magdalena Andersson kontrade med att S politik skulle ge mer pengar kvar i plånboken för vanligt folk medan arbetslösheten ökat med 100 000 med Kristersson vid makten. Efter debatten utvecklade Magdalena Andersson vad hon menar. Det är uppenbart att Kristersson är pressad, och man verkar heller inte ha några idéer för framtiden och då försöker man fokusera och hitta på saker om vår politik, sade Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson pressades också på hur hon ser på att släppa in Vänsterpartiet i en regering. SD-ledaren Jimmie Åkesson pekade på den senaste tidens avslöjanden om att V tvingats stryka kandidater från sina vallistor. Kommer Magdalena Andersson att släppa in ett parti med islamism och terrorromantik i sin regering? frågade Jimmie Åkesson. Magdalena Andersson svarade att sådant inte hör hemma i Sverige och att det är viktigt att varje parti markerar när något sådant händer.

Jag kan notera att V har markerat mot det som hänt, sade Magdalena Andersson och tillade att hon inte har eller kommer att utlova att V skulle få plats i en S-ledd regering





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Partiledardebatt Val Riksdag Statsminister Opposition Dyr Politik Magdalena Andersson S Ulf Kristersson Sverigedemokraterna S-Ledd Regering V Islamism Terrorromantik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magdalena Andersson: Korrupt Kristersson-kulturPersoner som har hjälpt till att gratis renovera en herrgård som ägs av Ulf Kristerssons fru Birgitta Ed har fått toppjobb av regeringen,

Read more »

Magdalena Andersson kan bli Sveriges nästa statsministerCenterpartiet väntas presentera att de kommer att släppa fram en regering med Magdalena Andersson som statsminister om regeringens politik är förankrad i mitten och går i linje med Centerpartiets krav.

Read more »

C: Magdalena Andersson är vår mest sannolika statsministerkandidatCenterpartiet pekar nu ut Magdalena Andersson som partiets mest sannolika statsministerkandidat.

Read more »

Svenska folkets fråga: Kommer Magdalena Andersson att släppa in vänsterextremister i en regering?Jimmie Åkesson och Anna Sjögren diskuterar politik och vänsterextremism i Sverige.

Read more »