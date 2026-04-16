Hård natt i Kiev, Mladić sjuk, explosion i Haninge och USA stramar åt rysk olja

Explosioner har skakat Kiev efter ryska robotattacker, Ratko Mladić drabbad av stroke, en villa i Haninge har utsatts för explosion, USA stoppar undantag för rysk olja, Burj Al Arab renoveras, dödssiffran stiger efter skolskjutning i Turkiet och exmake åtalas för mord i Sigtuna.

Flera explosioner har skakat Ukrainas huvudstad Kiev under natten mot torsdagen som en följd av ryska robotattacker. Flyglarm ljöd i staden från och med cirka 02.30 lokal tid. Timur Tkatjenko vid Kiev s militärförvaltning meddelade via Telegram att följderna av en fientlig attack i distriktet Obolonskyj utvärderas. Preliminära rapporter indikerar skadade personer, men informationen håller på att verifieras.

I andra nyheter har den bosnienserbiske generalen Ratko Mladić, dömd för folkmord och krigsbrott, drabbats av en mindre stroke. Den 84-årige krigsförbrytaren fördes till sjukhus för undersökningar innan han återfördes till fängelset i Haag. Hans son beskriver tillståndet som allvarligt och menar att hälsan har försämrats.

Ett explosionsliknande händelse har inträffat vid en villa i Haninge, söder om Stockholm. Inga personer har skadats, men fönsterrutor har gått sönder. Polisen har spärrat av platsen och nationella bombskyddet undersöker området. En förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om explosiva varor har inletts.

USA planerar att inte förlänga undantaget som tillåter försäljning av rysk olja som redan befinner sig till havs. Finansminister Scott Bessent meddelade att ett liknande undantag för iransk olja också skrotas. Dessa åtgärder syftar till att dämpa oljepriserna och har en bakgrund i den globala energimarknadens volatilitet.

Det ikoniska lyxhotellet Burj Al Arab i Dubai ska genomgå en omfattande renovering som förväntas pågå i 18 månader. Detta blir hotellets första stora upprustning sedan öppnandet 1999. Gäster erbjuds alternativa boenden under renoveringen.

Dödssiffran efter en skolskjutning i Kahramanmarasprovinsen i södra Turkiet har stigit till minst nio döda, med ytterligare 13 skadade. En elev tros ha öppnat eld urskillningslöst i två klassrum. Detta följer på en tidigare skolskjutning i provinsen Sanliurfa där 16 personer skadades.

Elva år efter att en kvinna hittades död i en isvak i Sigtunafjärden, planerar åklagaren att åtala hennes exmake för mord. Mannen greps och häktades förra året efter att nya uppgifter framkommit till polisens Kalla fall-grupp. Han greps även 2015 men släpptes då på grund av brist på bevis. USA fortsätter att pressa Irans ekonomi, bland annat genom att delvis frysa Revolutionsgardets tillgångar utomlands





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kiev Ryssland Ratko Mladić Haninge USA

United States Latest News, United States Headlines

