Hårdare krav på sociala medier för att stoppa gängrekrytering

Regeringen inför skärpta krav på plattformar som TikTok och Snapchat för att snabbare kunna ta bort rekryteringsannonser från kriminella gäng. Polisen får möjlighet att kräva borttagning inom en timme.

Regeringen skärper nu kraven på sociala medieplattformar som TikTok och Snapchat för att motverka kriminella gängs rekrytering av barn och unga. En lagrådsremiss har presenterats som ger polisen befogenhet att kräva omedelbar borttagning av rekryteringsannonser – inom en timme.

Detta innebär en betydande skärpning av ansvaret för plattformarna och en snabbare reaktionstid för att skydda utsatta ungdomar. Tidigare har diskussioner förts med bolag som Meta och TikTok, vilket lett till ett förbättrat samarbete, men regeringen anser att lagstiftning är nödvändig för att säkerställa en effektiv och bindande process. Den ursprungliga tidsplanen för en ny lag den 1 september har förkortats till den 15 juli efter att EU godkänt Sveriges förslag.

Bakgrunden till detta initiativ är den alarmerande ökningen av gängrelaterad brottslighet och den oroande trenden att kriminella gäng aktivt rekryterar barn och unga via sociala medier. Dessa annonser kan ta sig olika former, från subtila uppmaningar till öppen rekrytering till våldsamma handlingar, inklusive så kallade dödslistor där morduppdrag utannonseras.

Polisen har identifierat att sociala medier fungerar som en viktig inkörsport till rekryteringen, och att snabb åtgärd för att ta bort dessa annonser kan avsevärt minska gängens möjligheter att nå ut till potentiella medlemmar. När ungdomar väl har blivit kontaktade flyttas kommunikationen ofta till krypterade appar, vilket försvårar polisens arbete med att övervaka och ingripa. Därför är det avgörande att stoppa rekryteringen i ett tidigt skede.

Socialdemokraterna har dock kritiserat regeringen för att agera för sent, med hänvisning till att sommaren utgör en särskilt riskfylld period för rekrytering då många barn och unga är lediga från skolan. Teresa Carvalho, rättspolitisk talesperson för S, betonar att det tagit tre år att komma fram till detta förslag och att regeringen ofta är långsam med att vidta åtgärder för att bryta nyrekryteringen.

Liberalernas rättspolitiska talesperson Martin Melin framhåller att den nya lagen kommer att ge polisen verktyg att snabbt agera mot skadligt material. Plattformar som får ett föreläggande måste omedelbart, och senast inom en timme, ta bort rekryteringsannonser. Gunnar Strömmer, justitieminister, understryker att lagstiftningen inte är ett uttryck för misstro mot sociala mediebolagen, utan snarare en nödvändig åtgärd för att skapa en tydlig och bindande ram för samarbete.

Han betonar att de tidigare samtalen med plattformarna har lett till förbättringar, men att en lagstiftning är nödvändig för att säkerställa att åtgärderna vidtas tillräckligt snabbt och konsekvent. Syftet är att strypa tillflödet av nya rekryter till gängen genom att förhindra att de överhuvudtaget kommer i kontakt med kriminella nätverk via sociala medier.

Denna lagstiftning ses som ett viktigt steg i kampen mot gängkriminalitet och ett sätt att skydda barn och unga från att dras in i en våldsam och destruktiv livsstil. Regeringen fortsätter att övervaka situationen och utvärdera behovet av ytterligare åtgärder för att bekämpa gängkriminalitet och skydda samhället





