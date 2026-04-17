Hårdvarans roll för framtidens cybersäkerhet: Djupgående skydd mot nya hot

Experter betonar betydelsen av skydd på chipnivå för att möta dagens alltmer sofistikerade cyberhot. Avancerad enhetshantering och maskininlärning på hårdvarunivå är avgörande för att säkerställa synlighet och skydd, särskilt inom offentlig sektor.

I dagens digitaliserade värld är cybersäkerhet en av de mest kritiska utmaningarna för organisationer, oavsett sektor. Ateas Lead Cyber Security Architect, Juha-Matti Mukari, och Intels Strategic Alliances Manager, Nawras Sawsou, belyser den avgörande betydelsen av skydd på chipnivå för att effektivt mota cyberhot.

Mukari understryker att synlighet ända ner till hårdvarunivå är fundamental: Vi kan inte skydda något som vi inte har synlighet i. Därför är denna djupgående insikt en positiv och nödvändig utveckling. Särskilt inom offentlig sektor, där kritisk infrastruktur och känslig information hanteras dagligen, är det extra skydd som chip erbjuder ovärderligt. Inom hälso- och sjukvården är skyddet av patientdata av yttersta vikt, medan utbildningssektorn står inför utmaningen att skydda stora och sårbara användargrupper. Kommunsektorn har i sin tur att bevara kritisk infrastruktur och tillhörande konfidentiell information.

Nawras Sawsou beskriver artificiell intelligens (AI) som ett tveeggat svärd inom cybersäkerhet. Å ena sidan möjliggör AI för angripare att skapa allt mer sofistikerade och trovärdiga attacker. Å andra sidan utgör AI ett betydande stöd för skydd och identifiering av hot. Sawsou noterar att cyberattacker i allt större utsträckning inte längre baseras på spridning av skadlig kod. Istället anpassas angriparnas aktiviteter för att i största möjliga mån likna en vanlig användares beteende, vilket gör att traditionella säkerhetsprogram har svårt att upptäcka dem. Säkerhetslösningar på hårdvarunivå blir därmed en central del av modernt cyberskydd. Han påminner också om att attacker kan innefatta deepfake-videor eller andra typer av bedrägerier där användare manipuleras att agera på ett sätt som gynnar cyberkriminella. Hårdvaran spelar en viktig roll även i att identifiera dessa typer av attacker.

Ett slående exempel på vikten av avancerad enhetshantering visades under juli 2024 när en misslyckad uppdatering från säkerhetsföretaget CrowdStrike slog ut miljontals datorer globalt, med särskilt stora konsekvenser i USA. Flera flygbolag tvingades ställa in eller försena flygningar på grund av systemhaverier på flygplatserna. Återhämtningen varierade dock dramatiskt. Ett flygbolag som utnyttjade avancerad enhetshantering med Intel vPro-integration kunde återställa sina system på endast fyra timmar, tack vare centraliserad hantering på hårdvarunivå, enligt Sawsou. Ett annat flygbolag, som saknade motsvarande synlighet, tvingades reparera datorer manuellt en efter en, en process som tog över fem dagar, resulterade i tusentals inställda flygningar och en förlust på 500 miljoner dollar i uteblivna intäkter. Dessa praktiska exempel illustrerar tydligt betydelsen av avancerad enhetshantering på hårdvarunivå. Med Intel vPro kan man upprätta kontakt med enheter även om de har försvunnit, operativsystemet är ur funktion eller om de inte har ström.

Utöver driftstörningar framhäver experterna säkerhetsfunktioner på chipnivå även i mötet med avancerade cyberhot. När säkerhetsfunktioner är integrerade i hårdvaran kan de inte enkelt inaktiveras och kan därmed reagera effektivt på misstänkt aktivitet. Intels chip erbjuder mångsidiga skyddsmekanismer, inklusive användning av maskininlärning och artificiell intelligens för att identifiera och varna för misstänkt aktivitet, enligt Sawsou. Mukari tillägger att cybersäkerhet består av många lager, där hårdvarunivån utgör det mest grundläggande. När säkerhetsfunktioner sträcker sig ner till chipnivå kan enheter skyddas mot hot som annars skulle kunna förbli oupptäckta





