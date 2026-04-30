Häcken jagar historisk seger mot Hammarby på Hisingen

Häcken har chansen att bryta en långvarig förbannelse och vinna mot Hammarby på Hisingen för första gången någonsin i Europa Cup-kvalet. Spelarna är hungriga och tror på en seger.

Häcken står inför en historisk möjlighet när de möter Hammarby i det andra mötet av Europa Cup -kvalet. För första gången har de chansen att vinna på Hisingen , en arena där Hammarby traditionellt sett haft ett starkt facit.

Trots flera SM-guld och topplaceringar har Häcken kämpat med att besegra Hammarby just på denna plats, vilket har skapat en känsla av en förbannelse bland spelarna och supportrarna. Alice Carlsson uttrycker att Hammarby historiskt sett haft något emot dem på Hisingen, och att det är dags att bryta detta mönster. Hon betonar att Häcken är hungriga och tror att de kan sätta press på Hammarby från start, vilket kan leda till att de blir osäkra.

Häcken har med sig en 1-0 ledning från det första mötet, och Anna Anvegård, lagkaptenen, erkänner att historiken fanns i bakhuvudet inför matchen. Även om de försökte ignorera statistiken, var medvetenheten om tidigare resultat närvarande. Segern i det första mötet var därför extra viktig för självförtroendet. Senaste gången Hammarby vann borta mot Häcken var 2021, men den matchen spelades på Valhalla IP, inte på Hisingen.

Anvegård spekulerar i att Häckens styrka hemma beror på den starka publikstödet och den trygghet det ger spelarna. Hon menar att publikens energi är en viktig faktor i deras framgångar på hemmaplan. Samtidigt erkänner hon att Häcken har varit ett av de bästa lagen i damallsvenskan under de senaste åren, vilket gör Hammarbys svårigheter att vinna där ännu mer förståeliga.

De har mötts i många jämna och intensiva matcher, men Anvegård är övertygad om att de kommer att bryta sviten i morgon. Detta är bara ett av flera möten mellan Häcken och Hammarby på kort tid. De möttes i det första finalmötet förra veckan, och kommer att mötas igen i cupfinalen nästa vecka, samt i en seriematch i slutet av maj.

Emilie Joramo ser detta som en ny chans att bryta den negativa trenden och känner att de har en större möjlighet att vinna på Hisingen än någonsin tidigare. Hon beskriver känslan som positiv och betonar att de kommer att ta med sig den in i matchen. Joramo menar att Hammarby kommer att ha en svårare uppgift genom att behöva försvara sin ledning, jämfört med att bara fokusera på att attackera och vinna.

Hon tror att det kommer att vara en utmaning för dem att hantera pressen och att Häcken kan utnyttja detta. Matchen på Hisingen är inte bara en viktig match i Europa Cup-kvalet, utan också en möjlighet för Häcken att skriva historia och befästa sin position som ett av de ledande lagen i svensk damfotboll. Spelarna är medvetna om utmaningen, men också fulla av självförtroende och motivation att lyckas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Risk för flygbränslebrist i EuropaKrisen kring Hormuzsundet ökar risken för flygbränslebrist i Europa. Flygbolag som Lufthansa och SAS tvingas ställa in avgångar och bränslekostnaderna har fördubblats.

Read more »

Stubb: Europa behöver Ukraina – Ungern söker dialog och drönaranfall mot RysslandFinlands president Alexander Stubb betonar Ukrainas viktiga roll för Europas säkerhet och uppmanar till ett förändrat narrativ. Ungerns nye premiärminister vill inleda en dialog med Zelenskyj, och ryska oljelagringstankar har attackerats av ukrainska drönare.

Read more »

Gina Gustavsson: Gåshuden var ett faktum när åhörarna skanderade ”Europa”En grupp katolska konvertiter är på väg att bygga nästa antiliberala projekt. I det får vare sig judar, muslimer eller ens protestanter plats.

Read more »

Europa har feber – då slår förnybar el rekordTemperaturer som passerade 50 grader i Turkiet och norr om polcirkeln uppmättes 30 grader – Europa upplevde flera…

Read more »

Europa har feber – då slår förnybar el rekordTemperaturer som passerade 50 grader i Turkiet och norr om polcirkeln uppmättes 30 grader – Europa upplevde flera extremväder förra året.

Read more »

Fotboll: Kristianstad toppar damallsvenskan – hyllas av experten: ”Obehaglig överraskning”Kristianstad toppar damallsvenskan. Och sätter press på topptippade Hammarby och Häcken. – De kan bli en obehaglig överraskning, säger SVT:s expert Hanna Marklund.

Read more »