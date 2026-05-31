Häcken vinner dramatiskt mot Hammarby och IFK Göteborg tar hem segern i Västerås

Häcken vände upp och ned på Hammarby i allsvenskan i fotboll med en 3-2-seger. I en annan match var det galen fotbollsfest i Västerås, där hemmalaget VSK mötte IFK Göteborg och Tobias Heintz var målrik och gjorde fyra av Blåvitts fem mål.

Häcken vände upp och ned på Hammarby i allsvenskan i fotboll med en 3-2-seger. Hisingelaget hade börjat sämre, men vaknade i den andra halvleken och reducerade genom Amor Layouni .

Silas Andersen kvitterade och Adrian Svanbäck ordnade sedan 3-2. - Jag sade till spelarna att jag ville göra mål och det gjorde jag. Nu ska jag på semester för att vila, sedan får vi se vad som händer, säger Andersen. Det ryktas att han ska lämna Häcken.

I en annan match var det galen fotbollsfest i Västerås, där hemmalaget VSK mötte IFK Göteborg. Tobias Heintz var målrik och gjorde fyra av Blåvitts fem mål. Redan efter 13 sekunder tog Göteborg ledningen med 1-0 genom Tobias Heintz. Åtta minuter senare hade bortalaget dragit i från till 3-0, efter ytterligare mål av Heintz och ett av Adam Bergmark Wiberg.

Västerås reducerade två gånger om på tre minuter, innan Heintz fullbordade sitt hattrick, och ställningen var 4-2 till Blåvitt efter första halvlek. I halvtid byttes Axel Taonsa in för hemmalaget, och tränare Alexander Rubin blev nog stolt över sin matchcoachning efter det beslutet. Taonsa stod nämligen för både 3-4 och 4-4. Mindre glad var nog Rubin när hans försvarare lät Heintz sikta in sig och sätta sitt fjärde mål i matchen med ett fint avslut till slutresultatet 5-4.

