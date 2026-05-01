Häckens Aivi Luik skriver historia – oavsett finalens utgång

Häckens Aivi Luik har redan skrivit historia genom att bli den äldsta spelaren någonsin i en europeisk cupfinal. Nu står hon inför en avgörande returmatch mot Hammarby med chansen att vinna Champions League och bli de första svenska mästarinnorna.

GÖTEBORG. En historisk titel står på spel när Häcken möter Hammarby i den avgörande returmatchen i damernas Champions League -final. Oavsett utgången kommer Sverige att skriva historia genom att bli det första landet att kora ett lag till mästarinnor i den här turneringen.

Men för Häckens Aivi Luik är den historiska prestationen redan ett faktum. I det första finalmötet i Stockholm blev den 41-åriga mittbacken den äldsta spelaren någonsin att delta i en europeisk cupfinal, och därmed överträffade hon den brasilianska fotbollslegenden Formiga. Luik själv var förvånad över uppmärksamheten kring hennes ålder. Hon berättar att hon inte var medveten om rekordet förrän andra började prata om det, då hon inte är särskilt aktiv på sociala medier.

Just nu är hennes fulla fokus på returmatchen och att försvara Häckens 1-0-ledning från det första mötet. Hon betonar vikten av att inte ta något för givet och att ge allt på planen. En stark prestation under de kommande 90 minuterna, där små marginaler kan vara avgörande, är nyckeln till framgång. Hon förutspår att matchen kommer att avgöras av vilket lag som är mest fokuserat, vinner sina dueller och har den starkaste viljan att vinna.

Luik uttrycker sin tacksamhet över att fortfarande kunna spela fotboll på högsta nivå, och påpekar att många spelare tvingas avsluta sina karriärer på grund av skador eller fördomar mot äldre spelare. Hon lyfter fram Häckens positiva inställning till ålder, där spelarens förmåga är det enda som räknas. Hon menar att förbättrat stöd till spelare bidrar till att förlänga karriärerna och att detta är ett tecken på hur damfotbollen utvecklas. Hennes betydelse för Häcken är tydlig, både på och utanför planen.

Tränaren Elena Sadiku hyllar Luiks professionalism och hennes engagemang för återhämtning, kost och förberedelser. Hon beskriver Luik som en förebild och inspiration för många i laget, och betonar att hennes ålder inte märks av. Sadiku avslöjar att Luik har den högsta träningsnärvaron och uttrycker en önskan om att hon ska förlänga sitt kontrakt med ytterligare ett år. För Luik själv har diskussionen kring ålder förändrats.

Hon hoppas att hennes prestationer kan visa att en fotbollskarriär inte behöver avslutas i 20-årsåldern, och att spelare kan fortsätta att spela på högsta nivå under många år. Hennes avtryck kommer inte bara att finnas i rekordböckerna, utan också i att utmana fördomar och inspirera andra spelare att fortsätta följa sina drömmar. Det är en viktig signal till hela fotbollsvärlden att erfarenhet och professionalism är värdefulla tillgångar, oavsett ålder.

Häcken har skapat en miljö där ålder inte är ett hinder, utan en styrka, och det är en av anledningarna till att Luik har kunnat fortsätta sin framgångsrika karriär





