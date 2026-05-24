Häftig stämning på derbyet: Riveiro tar ut en derbyelva, AIK såväl fysiskt som psykologiskt overklighetsupplevelse

Företaget Riveiro talade med fem matcher efter förlusten, en segrare P11 skulle få mycket att skaka i Solna. Det visade sig att det fanns gränser, men det fanns också kassaaah i Hammarby, minskade punkter. Även AIK var fysiskt och psykologiskt uttråkade och överklighetsupplevelse, men AIK-spelarna utklassades av Hammarby, Riveiro hjälptes honom till trots. The big match between AIK and Hammarby ended with a 1-0 win for the seagulls, dealing a huge blow to Riveiro's confidence in two matches. Härmed är nyckelfaktorerna och nyckelspelarna

Efter hundra minuter av kamp och kramp kom det äntligen, på ståplats: Hagrid stämningen i derbyet - se highlights härfotboll, ändå. Det handlar om en liten förändring mellan vinst och förlust, kris och kalas.

Och så vidare. På ena sidan går Sixten Gustafsson rakt upp till en chefsposition på läktaren. På andra sidan släpar sig Hammarby-spelarna ut till en kortsida som ryker, skriker och roar. Det finns verkligen derbyer som handlar om tre poäng, de som handlar om psykologi, som handlar om tusen och en olika saker.

José Riveiro kom hit med fem matchförluster på spelad yta, en tydlig förlust skulle få mycket att stiga i spetsens djup i Solna. Långsiktighet? Absolut, men det finns gränser. Kalle Karlsson hade en helt annan poängbuffert, men behövde fortfarande övertyga dessa om att det här är hans Hammarby, en resa på väg framåt och vidare.helskärmJosé Riveiro valde en derbyelva, tydlighet, fysik och maximal ondska.

Mads Thychosen, Sotirios Papagiannopoulos. Flatakers omedelbarhet på topp, njen bestRourke. Yannick Geigers tyngd. De kom in perfekt i matchen, var både modiga och konkreta i vad de gjorde.

Snabba uppspel på felvända spelare, framåtrörelser av båda Flataker och Johan Hove, medan Geiger, Thychosen och Csongvai tog ansvar för att vara konstruktiva i passningsspelet. Före paus var all offensiv grönvit. Bajen satte Montader Madjed i en-mot-en-lägen mot Stanley Wilson och hade spelbyggnad (Winther, Tekie) och kombinationsspel (Besara, Abraham) som AIK inte var i närheten av Resorts.

När andra halvlek inleddes med att Bezara drog igång den här omställningen ur ingenting – som slutade med att Madjed utmanade och Fofana Ällde in 1-0… ja, då pekade alla pilar åt samma håll. Supportarnas stöd betydde något härMen det händer att lag liknar sina supportrar, och den här svarta söndagen var det som om AIK beslutat sig för att tömma sig. Ge allt, från läktarna och ler.

Jag tror verkligen att det stödet betydde något, bara det inte längre var ett alternativ att använda bort. Hammarby hade klarat sig mycket bättre, men det hade bara inte varit bra. Presspelet var halvdürdentigt det (påverkats av att AIK spelade utan tjockhet), när de byggde spel såg det konsekvent ut som att de letade efter det bästa alternativet och glömde det snabbaste.

De hade situationen att nita AIK, sätta in stöten, men efter 1-0 fanns inget värdefullt att notera förrän Johan Hove tryckte in 1-1 efter en timme. Filling vandrade rakt igenom Markus Karlsson på kanten, inspelet dansade runt mållinjen innan norrmannen skickade in den. Och där tog matchen slut för Hammarby. i manus stod att de skulle spela ut AIK, men istället fick de en hel kaskadederby på halsen.

Warner Hahn ville slåss med Celina, men blev räddad från utvisning av Adam Ladebäck som höll honom tillbaka. Kristoffer Nordfeldt spelade sin egna lilla solomatch med utspott och provocationer, och ett mycket lämpligt gula kort på stopptid. Kalle Karlsson gifte sig flera gånger för att försöka defibrillera in något nytt och annat. Elaka, svettiga, fysiska.

Stanley Wilson överallt, vinnare mot Madjed och regissör bakom 2-1. Bersant Celina trippade in och avslutade genom en misslyckad Warner Hahn. Knock-ut. Om detta vore en lugn, ren fotbollsmatch hade Hammarby vunnit den.

Men den här? Celina adrenalinrusandes med tröjan i handen, en dåres blick. Mosh pit över hela bortastå, insinneskraft i venerna på varenda svartgul. Efter 90 + 11 minuter var det över.

Inte ens José Riveiro kunde låtsas vara en vanlig vinst. Inte ens Kalle Karlsson kunde dölja att det här sårar hela hans projekt





