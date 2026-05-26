Hagaström SK har kämpat för en konstfrusen isoval i Gävle sedan snart fyra decennier, men kommunen fortsätter att ignorera klubbens behov.

Hagaström SK kämpar för konstfrusen isoval i Gävle sedan snart fyra decennier. Istället för att träna på en konstfrusen isoval, tvingas skridskoåkarna träna på en liten sjö långt ut i skogen, medan nya isytor saknas i Gävle .

Gästriklands Ishockeyförbund konstaterade att det inte tillkommit någon ny isyta i Gävle sedan 1986 och det är bedrövligt. Föreningar måste åka till andra orter för att få träningstider. Hagaström SK har vädjat och äskat om pengar till en konstfrusen isoval på sin IP i snart fyra decennier, men kommunen fortsätter att ignorera klubbens behov.

Det är ett plåster på såren att skridskoåkarna har fått se bilder av Nils van der Poel, som vunnit två OS-guld i Peking 2022, men det är inte tillräckligt för att rätta till de snedfördelningar och orättvisor som förekommer inom vår kommun





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hagaström SK Konstfrusen Isoval Gävle Skridskoåkare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANNONS: Succéfestivalen Rock The Night kommer till GävleNostalgi och rockfest på Boulognern: ”Kommer bli magiskt”

Read more »

Prinsessan Madeleine äter middag med idrottshjältar i GävlePå fredag kommer hertiginnan av Gästrikland och Hälsingland, prinsessan Madeleine på besök till Gävle.

Read more »

DEBATT: Straffa inte ungdomar i anpassad gymnasieskolaOrimliga nya regler för feriearbete i Gävle kommun.

Read more »

LEDARE: Nej, Gävle bör inte folkomrösta om kärnkraftenFolkomröstningar i komplicerade frågor där känslorna svallar hos delar av befolkningen är i regel en mycket dålig idé.

Read more »