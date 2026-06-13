Hajattack, Iran-förhandlingar, Ukrainaoffer och knarkbeslag - dagens nyheter

En kvinna i 30-årsåldern vårdas i kritiskt tillstånd efter hajattack vid Coogee Beach. Samtidigt rapporteras framsteg i Iran-förhandlingar, höga dödssiffror i Ukraina och ett stort knarkbeslag i Turkiet.

En kvinna i 30-årsåldern vårdas i kritiskt tillstånd efter att ha blivit biten av en haj vid Coogee Beach på lördagen. Flera ambulanspatruller behandlade kvinnan på stranden efter attacken, som inträffade strax efter klockan 11 på förmiddagen, lokal tid.

En talesperson för polisen i New South Wales uppgav att kvinnan drogs upp ur vattnet av personer på platsen, som inledde första hjälpen i väntan på räddningstjänsten. Polisen gav första hjälpen till kvinnan, som ådragit sig allvarliga skador på arm och ben, innan ambulanspersonal tog över. Händelsen har väckt oro bland badgäster och myndigheter utreder omständigheterna. Samtidigt pågår diplomatiska samtal mellan USA och Iran.

Trots att båda parter uppger att framsteg görs i fredssamtalen, har Donald Trump varnat Iran för att avfyra drönare mot fartyg i Hormuzsundet. I ett inlägg på sociala medier skrev presidenten att Iran inte agerar i god tro och att de borde skärpa sig. En talesperson för Irans utrikesdepartement uppger att parterna är nära ett slutligt avtal som ska omfatta Irans kärnenergiprogram, sanktionslättnader samt framtida regler för Hormuzsundet.

Spänningarna i regionen har ökat efter flera incidenter med drönare som utgjort hot mot kommersiell sjöfart. I Ukraina rapporterar FN att maj var den dödligaste månaden på flera år. Minst 274 civila dödades och ytterligare 1 763 skadades, enligt en rapport från flyktingorganet UNHCR. Raket- och drönarattacker stod för knappt hälften av dödsfallen, framför allt i städer långt från den ryska gränsen såsom Kiev.

Samtidigt har gränspolisen i Turkiet beslagtagit över ett ton droger som gömts i en lastbil vid gränsen till Grekland. Drogerna, som innehåller metamfetamin, heroin och opium, uppskattas ha ett marknadsvärde på runt 600 miljoner kronor. Turkiet delar gräns med Iran och ligger längs Balkanrutten som används för att transportera afghanskt heroin till Europa. Myndigheterna utreder härkomsten och eventuella kopplingar till internationella nätverk





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