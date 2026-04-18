Haksabanovic om volleymålet: Sparade det till matchen

Sead Haksabanovic gjorde ett imponerande volleymål på hörna mot sin gamla klubb Djurgården. Målet, som säkrade ledningen för Malmö FF, var resultatet av en inlärd variant som visat sig vara lyckosam. Haksabanovic delade med sig av glädjen och motivationen som målet gav honom, särskilt med tanke på sången från motståndarklacken.

Matchen var knappt en timme spelad när Sead Haksabanovic lyckades ordna en hörna. Otto Rosengren steg fram för att slå den. Mittfältaren levererade en lång hörna mot bortre delen av straffområdet. Där positionerade sig Sead Haksabanovic och levererade en volleysalva som resulterade i 1-0.

Efter matchen berättade Haksabanovic att den exakta varianten hade tränats på under veckans pass. Han tillade med ett leende att han missat alla sina försök under träningen, vilket fått lagkamraterna att skämtsamt vilja byta ut honom. Själv stod han dock fast vid att det var just han som skulle ha bollen i den positionen, med hänvisning till sin starka högerfot. Målet var tydligt sparat till själva matchen. Han poängterade att de visste att motståndarna tenderade att lämna just den ytan öppen.

Haksabanovic firade sitt mål med en dans, och det fanns ingen tvekan om att han ville hålla tillbaka glädjen gentemot sin tidigare klubb. Han bekräftade att det var samma dans som han framförde under sin tid i Djurgården, och även på Tele2 Arena. Detta sa han med ett brett leende. 26-åringen representerade Djurgården under våren 2022, då han var utlånad från ryska Rubin Kazan. Vid återkomsten till arenan, som nu har ett nytt teleoperatörsnamn, hördes hemmaklacken sjunga att han varit petad i Djurgården. Ett påstående som dock förefaller tveksamt. Sead Haksabanovic startade samtliga matcher för Djurgården under sin utlåningsperiod och hyllades ofta för sina prestationer.

Sead Haksabanovic jublar efter sitt imponerande volleymål på hörna. Hans reaktion på sången från läktaren var lugn och samlad. Nej, det är bara kul. Det gav mig bara mer motivation att få tyst på dem, förklarade han.

Med Anders Christiansen fortsatt skadad har Sead Haksabanovic fått en startplats de senaste två matcherna, där han agerat släpande anfallare. Att leverera poäng är givetvis avgörande i den tuffa konkurrensen om speltid. Detta var bara Haksabanovics andra start i en tävlingsmatch sedan Miguel Angel Ramirez tog över tränaransvaret i Malmö FF. Han uttryckte att han varit med i spelet i nästan tolv år, och att han därmed är van vid den här typen av situationer. Det är inte frustrerande, utan snarare en utmaning där det gäller för honom att vara redo att ta chansen när den väl dyker upp.





