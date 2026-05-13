Sam Hallam, the current Swedish ice hockey team's coach, has been in charge for four years. However, his tenure as head coach has been underwhelming, marked by losses in championships and battering of national pride.

Ni vet staden där Roger Rönnberg numera är okrönt kung efter att för några veckor sedan ha ordnat klubbens första mästerskap någonsin. Oavsett hur det går de kommande veckorna kommer inte Sam Hallam att krönas som någon kung efter sina fyra år som förbundskapten.

VM i Schweiz blir sista hållplatsen på hans resa som förbundskapten – och det är inget smickrande facit. Efter uttåget redan i kvartsfinal mot Lettland för fyra år sedan har det visserligen blivit två brons – men de har kommit efter förnedrande förluster i semifinalerna, totalt 5–13 i målskillnad.

Lägg till ett Four Nations där segerchansen var borta redan efter två spelade matcher och ett OS där Tre Kronor i gruppspelet hamnade efter både Slovakien och Finland – och tvingades möta USA redan i kvartsfinal. Minnet är visserligen kort, men på pappret var det länge sedan jag såg ett så svagt svenskt lag. Möjligen var Hallams första VM-trupp i Tammerfors för fyra år sedan i paritet med denna.

Om vi jämför med de två trupper som senast vann VM-guld åt Tre Kronor, 2017 och 2018, skiljer det galaxer i kvalitet, meriter, rutin och stjärnglans. Den så viktiga centersidan är blek. Jag kan inte minnas när den positionen senast var så tunn i ett svenskt VM-lag





