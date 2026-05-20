Hallstavik-flicka åtalas för grov falsk angivelse och olaga hot mot ex-krisprövningen

En flicka från Hallstavik anklagas nu för grov falsk angivelse och olaga hot mot en ungdom. För två år sedan polisanmälde hon honom för ett allvarligt brott som han satt frihetsberövad i. Sedan har hon själv blivit åtalad för dessa brott. Åklagaren vill inte meddela exakt vilket brott hon anklagas för.

Först anklagades en flicka från Hallstavik en ung man för ett allvarligt brott. Nu står hon själv åtalad för grov falsk angivelse och olaga hot .

För två år sedan polisanmälde flickan den då 18-årige mannen för ett allvarligt brott. Han satt frihetsberövad i en och en halv dag innan han släpptes. Mannen och flickan ska ha haft en relation som de var tvungna att hålla hemlig. När flickan blev påkommen av sina föräldrar anmälde hon, enligt åtalet, mannen.

Vilket brott det handlar om vill åklagaren inte säga. Enligt Rebecca Adbo har flickans föräldrar pressat henne att anmäla mannen. Det finns en del som talar för att det finns en hederskontext som gör att hon anklagar honom för brottet. Utöver grov falsk angivelse har flickan även åtalats för olaga hot.

Enligt åtalet har flickan instruerat en annan flicka att skicka en video och meddelanden till mannen med hot om hämnd. Det beror på vad som kommer fram under förhandlingen och vi kommer också att gå igenom flickans personliga förhållanden. Det är först då som man kan ta ställning till det





