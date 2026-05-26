Halmstad Frigymnaster gör succé i Malmö

Halmstad Frigymnaster har en strålande helg i Malmö. De vann sju guld i senior-och junior-SM i manlig artistisk gymnastik. Dessutom har tre truppgymnaster blivit uttagna till EM. Olle Bengtsson, 17, vann junior-SM-guld i mångkampen och grenfinalerna. William Hyll, 22, vann två silver och ett brons i grenfinalerna. Filip Lidbeck vann dubbla guld i specialgrenarna fristående och hopp.

Det går bra på bred front för Halmstad Frigymnaster . Senior-och junior-SM i manlig artistisk gymnastik i Malmö gav inte mindre än sju guld till klubben.

Samtidigt har tre truppgymnaster blivit uttagna till EM. Framgångsrikaste Frigymnasten i Malmö var framtidslöftet Olle Bengtsson, 17, som vann junior-SM-guld både i mångkampen och i grenfinalerna i fristående, bygelhäst och hopp. Han bärgade dessutom bronsmedaljer i barr och räck. Överlag är jag jättenöjd med helgen.

Vi har ett JSM-guld (i mångkamp) för första gången på väldigt många år och Olle som knep det har kämpat hårt och legat i, så han var väl värd att lyckas, tycker Niklas Andersson, tränare i Halmstad Frigymnaster. På seniorsidan blev det ett Halmstadsilver i mångkampen för William Hyll, 22, som följde upp med ett guld (i barr), två silver och ett brons i grenfinalerna.

Filip Lidbeck, som börjar bli veteran vid snart 27 års ålder, vann dubbla guld i specialgrenarna fristående och hopp. Den senare prestationen fick – Det är ingen överdrift, faktiskt. Det är inte pallplats på OS-nivå ännu, men han ligger definitivt i den nivån så att han skulle kunna ställa upp på en världscup igen och fajtas om finaler och liknande. SM i truppgymnastik avgjordes för två helger sedan.

Där blev det en fjärdeplats, 0,5 poäng från bronsmedaljen, för Halmstad Frigymnasters mixedtrupp – men plåster på såren kom dagarna efteråt, då tre HFG:are togs ut i landslaget till EM i Finland i oktober. Den uttagna trion är Alfons Eliasson i senior mixed, Danny Jespersson i senior herr och Linus Bratt i junior mixed





