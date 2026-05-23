Halmstad-Örgryte: Ludvig Arvidsson visar vägen med assist och första allsvenska målet

Halmstad och Örgryte drabbades samman på Örjans vall, men det blev en seger för HBK efter att Ludvig Arvidsson gjort två mål. Den nya tränaren Stuart Baxter är nöjd med sin unge talang.

18-årige Ludvig Arvidsson visade vägen med en assist och första allsvenska mål et. Bottenduon Halmstad och Örgryte brakade samman på Örjans vall. Då drog Stuart Baxter s HBK det längsta strået efter att unga talangen Ludvig Arvidsson först assisterat Rocco Ascone till 1–0 i den första akten.

Senare i den andra halvleken satte 18-åringen spiken i kistan när han gjorde 2–0 med sitt första allsvenska mål. Den nytillträdde tränaren Stuart Baxter är minst sagt nöjd med sin unge talang. Därmed tar Halmstad klivet upp på plats 14 och Örgryte faller ner som ny allsvensk jumbo i och med fjärde raka förlusten. – Det här var en viktig match som vi ska prestera bra mycket bättre i.

Jag är otroligt besviken över prestationen, säger Öis lagkapten Daniel Paulsson. Segern var Halmstads första för säsongen och första sedan Stuart Baxter tog över rodret som huvudtränare





