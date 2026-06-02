Halmstads kommun: en farlig arbetsplats för dem som vågar stå upp

Halmstads kommun har blivit en farlig arbetsplats för dem som vågar stå upp mot den tystnadskultur som finns. Arbetsgivaren väljer att köpa ut problemet, det vill säga den medarbetare som vågar stå upp och tala om att något är fel. Detta gör att medarbetare är rädda för att öppet kritisera ledningen på sin arbetsplats.

Halmstads kommun har blivit en farlig arbetsplats för dem som vågar stå upp mot den tystnadskultur som finns. Förvaltningschefen Marcus Eriksson svarar direkt på frågor om tystnadskulturen och säger att medarbetare inte blir uppsagda för att de kommer med synpunkter eller är besvärliga.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Arbetsgivaren väljer att köpa ut problemet, det vill säga den medarbetare som vågar stå upp och tala om att något är fel. Detta gör att medarbetare är rädda för att öppet kritisera ledningen på sin arbetsplats. Kommunen som tidigare varit en trygg arbetsplats har på senare år blivit motsatsen, i alla fall för den som vågar stå upp emot den tystnadskultur som finns.

Förvaltningschefen Marcus Eriksson vill ha dialog och delaktighet på arbetsplatserna, men verkligheten visar att det inte är så enkelt. Det är en bild som jag inte delar. Utköp förekommer i såväl offentliga som privata organisationer, då andra vägar anses uttömda och då är det fråga om en överenskommelse inom arbetsrätten. I vår förvaltning med 900 medarbetare har vi träffats en sådan överenskommelse och den kan inte hänföras till att det riktats kritik mot arbetsgivaren.

Förvaltningen och våra verksamheter finns det olika kompetenser och uppfattningar om vägval och möjliga lösningar i vårt arbete. Detta menar jag är såväl en grundförutsättning som en styrka i all verksamhetsutveckling





Hallandsposten / 🏆 8. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Halmstads Kommun Tystnadskultur Arbetsmiljö Medarbetare Ledning Kritik Överenskommelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baxter tror på Molins som MFF-tränare: 'Finns absolut en grund' - AllsvenskanMALMÖ. Guillermo Molins vann i chefstränardebuten för Malmö FF, mot Halmstads BK. Stuart Baxter kan se 37-åringen även på permanent basis i MFF. - För mig hade det inte varit ett dumt beslut, säger HBK-tränaren Baxter.

Read more »

Forskare: Gripenaffären med Ukraina inte klarFörsvarshögskolans gästforskare Johan Wennström varnar för Dagens industri att Ukrainas planerade köp av Gripenflyg ännu är långt från avslutat, detta trots regeringens besked om en affär.

Read more »

Kommunstyrelsen måste använda sitt veto mot BräknesbackenINSÄNDARE: Att ta ansvar i detta läge innebär att kommunstyrelsen lämnar in sitt veto mot etableringen av Bräknesbackens vindkraftpark.

Read more »

Lunds stadshus vill införa förbud mot sprejburkar i vissa områdenLunds kommun vill införa ett förbud mot sprejburkar i vissa områden i staden. Detta för att förebygga klotter och upprätthålla ordningen på offentlig plats.

Read more »