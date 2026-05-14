Det är djupt problematiskt att Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid Nissan. För Centerpartiet är det självklart att kommunen ska uppmuntra initiativ som skapar liv, rörelse och attraktivitet i stadskärnan. En restaurang vid Nissan skulle bidra till fler människor i rörelse, ökad trygghet och ett mer levande centrum. Kommunen ska vara en partner till företagen och underlätta etableringar, skapa flexibilitet och hitta lösningar – särskilt när initiativen bidrar till ett mer levande Halmstad.

Det är djupt problematiskt att Halmstads kommun stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid Nissan . Båtklubben Najaden som vill hyra ut till restaurangverksamhet är ett exempel.

För oss i Centerpartiet är det självklart att kommunen ska uppmuntra initiativ som skapar liv, rörelse och attraktivitet i stadskärnan. En restaurang vid Nissan skulle bidra till fler människor i rörelse, ökad trygghet och ett mer levande centrum. Det är precis den typen av entreprenörskap som kommunen ska välkomna. Om den som vill investera i Halmstad möts av nej, osäkerhet och långbänk riskerar vi att kväva framtidstro och entreprenörsanda.

Det är särskilt allvarligt i en tid när många småföretag redan pressas av höga kostnader och ekonomisk osäkerhet. Vi vill att Halmstads kommun ska vara en partner till företagen. Kommunen ska underlätta etableringar, skapa flexibilitet och hitta lösningar – särskilt när initiativen bidrar till ett mer levande Halmstad. Bostäder vid Tullkammarkajen är viktiga för stadens framtida utveckling.

Infrastruktur behövs för att Halmstad ska växa hållbart och knyta ihop staden bättre. Fram till dess kan vi inte låta attraktiva platser stå tomma och outnyttjade. Därför är det djupt problematiskt att kommunen stoppar företagare som vill etablera verksamhet i området vid Nissan nu. Båtklubben Najaden som vill hyra ut till restaurangverksamhet är ett exempel





