Hälsa är grunden – Sverige riskerar att halka efter i life science

Roche Sveriges VD Olalla Grau varnar för att Sverige riskerar att förlora sin position som ledande life science-nation om investeringarna i medicinsk innovation inte prioriteras. Låga läkemedelspriser kan vara en dyrköpt förlust.

God hälsa är inte bara en önskan, det är själva grunden för ett meningsfullt liv och ett välmående samhälle. Enligt Olalla Grau, VD för läkemedel sföretaget Roche i Sverige, är förmågan att må bra, känna hopp och ha kontroll över sitt eget liv ett fundamentalt mänskligt värde.

Detta värde är inte enbart individuellt, utan också en förutsättning för att vi ska kunna delta aktivt i arbetslivet, bidra till samhället och vara närvarande för våra nära och kära. Investeringar i hälsa är därför inte bara en fråga om individens livskvalitet, utan också en investering i en starkare och mer motståndskraftig ekonomi. Men hur värderar vi egentligen detta?

De senaste decennierna har vi sett en betydande ökning av medellivslängden, och en tredjedel av denna ökning kan direkt tillskrivas nya mediciner och behandlingar. Trots detta alarmerande faktum konstaterar Olalla Grau att endast hälften av de läkemedel som nyligen godkänts faktiskt når de svenska patienter som skulle kunna dra nytta av dem. Detta är, enligt Grau, ett tydligt underbetyg för ett land som aspirerar på att vara en ledande nation inom life science.

Läkemedelsindustrin är en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer, och under 2024 uppgick den svenska läkemedelsexporten till imponerande 152 miljarder kronor, vilket motsvarar över sju procent av Sveriges totala export. Bakom dessa siffror döljer sig ett omfattande ekosystem som sysselsätter mer än 85 000 personer över hela landet.

Ändå ser vi nu tecken på att investeringar och kliniska prövningar i allt högre grad förläggs till andra länder, länder som prioriterar innovation och medicinsk utveckling på ett sätt som vi i Sverige tyvärr inte gör i samma utsträckning idag. Denna utveckling riskerar att underminera Sveriges position som en innovativ life science-nation och äventyra framtida medicinska framsteg. Att svenska läkemedelspriser ligger omkring 18 procent under det europeiska genomsnittet kan vid första anblicken framstå som en ekonomisk fördel.

Olalla Grau menar dock att detta i själva verket kan vara en dyrköpt förlust. Lägre priser riskerar att minska innovationskraften inom läkemedelsindustrin och därmed försämra möjligheterna för patienter att få tillgång till de senaste och mest effektiva behandlingarna. Hon framhåller vikten av att våga prioritera och finansiera medicinsk utveckling som den strategiska investering den faktiskt är. Detta innebär att skapa rätt förutsättningar för forskningen och att etablera strukturer som är redo att möta morgondagens medicinska utmaningar redan idag.

Den verkliga ekonomiska bördan för sjukvården ligger inte i kostnaden för innovation, utan i priset vi betalar när vi väljer att inte investera i den. Om vi inte agerar nu, är det vi själva och kommande generationer som kommer att få betala priset för vår kortsiktighet. Detta är ett gemensamt ansvar som vi måste axla tillsammans, betonar Olalla Grau.

Roche fortsätter att vara engagerat i att förbättra människors liv genom att utveckla innovativa lösningar för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar, och genom att driva framsteg inom medicinsk forskning och utveckling. Företaget ser en framtid där Sverige återigen prioriterar innovation och investerar i hälsa som en grundläggande förutsättning för ett välmående samhälle och en stark ekonomi





