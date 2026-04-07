Hälsoklyftor: Kriminalpolitikens blinda fläck i valrörelsen

Debattartikeln belyser hur hälsoklyftor är en förbisedd faktor i kriminalpolitiken. Författaren argumenterar för att riktade hälsosatsningar är en effektiv metod för att minska brottsligheten och efterlyser en politik som tar itu med de bakomliggande orsakerna till brott, snarare än enbart fokuserar på straff. Artikeln betonar vikten av att prioritera vård och förebyggande arbete i utsatta områden, samt att se hälsa som ett politiskt resultatmått.

Av dem som har suttit i svenskt fängelse dör 12 procent innan de fyller 50 år, och nära hälften återfaller inom tre år efter frigivning från anstalt. I årets valrörelse behöver politiken inse att hälsoklyftor är kriminalpolitikens blinda fläck. Den som inte har sin fulla hälsa har sin frihet begränsad. Hälsa avgör människors möjlighet att arbeta, utbilda sig och leva ett självständigt liv. Sedan 2015 har nya åtgärder presenterats med ett ensidigt fokus på straff.

Men drivkrafterna bakom vilka som fastnar i brott får mindre uppmärksamhet, inte minst eftersom hälsorelaterade insatser nedprioriteras, trots att många riskfaktorer finns här. Det finns sällan en enskild förklaring till brott. Men det är väl belagt att de områden som har störst problem med brott ofta är samma områden där sjuklighet, psykisk ohälsa, missbruk och förtida död är vanligast. När dessa livsvillkor samlas i miljöer med svag skolanknytning och låg framtidstro ökar risken att människor fastnar i kriminalitet. Studier visar en sju gånger högre risk att dömas för våldsdåd och nära dubbelt så hög risk för missbruk. Mönstret består senare i livet: psykisk ohälsa är överrepresenterad i samma grupp, där fyra av tio gärningspersoner vid dödligt våld har psykisk ohälsa. Detta pekar på att kriminalitet inte kan förstås isolerat från hälsa. Slutsatsen är därför tydlig: riktade hälsosatsningar mot grupper med hög risk att begå brott är en effektiv kriminalpolitik. \Men vad innebär det i praktiken? För det första måste resurser i vård och förebyggande arbete riktas dit behoven är som störst. I dag ser vi motsatsen. I områden som Rinkeby och Tensta, där behoven är stora, nedprioriteras ofta hälsoinsatser. Exempelvis har ersättningen för ADHD tidigare lyfts som en riskfaktor i kriminaliteten, men vården präglas av geografiska skillnader med underbehandling i utsatta områden, vilket förstärker problemen. Det kräver att regeringen säkerställer att vård ges efter behov – inte postnummer. För det andra bör skillnader i hälsa mellan olika samhällsgrupper behandlas som politiska resultatmått, som följs upp och utvärderas, på samma vis som arbetslöshet och skolresultat. Vi vet att hälsoklyftorna ökar, men de styr sällan besluten. För det tredje krävs ett tydligare helhetsansvar för de grupper som i dag faller mellan systemen. När en ung person söker vård eller är i akut psykiatrisk kris efter våld, bör det inte enbart handläggas med sutur, recept och hemgång, utan vara startpunkt för samordnade insatser. Det behövs en mer holistisk approach. Detta synsätt har fått genomslag internationellt. I Storbritannien har ambitionen omsatts i praktiken med program som syftar till att identifiera och hjälpa individer med komplexa behov. Det handlar om att bryta mönstren och erbjuda stöd tidigt. För att lyckas med detta krävs samverkan mellan olika aktörer, från sjukvården och socialtjänsten till skolan och polisen.\Detta är inte en höger–vänsterfråga. Det handlar om att förstå varför samma livsbanor upprepas och att agera innan de cementeras. Hälsa speglar hur väl våra institutioner fungerar och formas av hur vi fördelar resurser, makt och möjligheter. När hälsoklyftorna växer och lämnas utan åtgärd flyttas problemen vidare, och kostnaderna ökar i kriminalitet och utanförskap. I den kommande valrörelsen behöver politiken inse att ohälsa är kriminalpolitikens blinda fläck. Det väcker en avgörande fråga: Är viljan att ta ansvar för orsakerna lika stark som viljan att hantera konsekvenserna? Att fokusera enbart på straff är att missa de bakomliggande faktorerna. Det behövs en mer proaktiv och förebyggande strategi. Politiken måste investera i folkhälsa och sociala insatser för att minska risken för kriminalitet. Detta kräver ett långsiktigt perspektiv och mod att prioritera de grupper som är mest utsatta. Det är inte bara en fråga om rättvisa, utan också om effektivitet. Genom att investera i hälsa kan samhället minska både lidande och kostnader. Den kommande valrörelsen erbjuder en möjlighet att sätta hälsan på agendan och göra kriminalpolitiken mer effektiv och human. En politik som ser hela människan och tar itu med de underliggande orsakerna till brottslighet. Detta kräver modiga politiker som är villiga att prioritera förebyggande åtgärder framför enbart straffåtgärder





