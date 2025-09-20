Halva Malmö består av succé: Hyllningar och nya perspektiv

Tv-serien ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” tar Malmö med storm, med både hyllningar och intressanta perspektiv på kärlek, relationer och staden.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Lilleman (Malou Marnfeldt) peppar Amanda (Carla Sehn) under en utekväll på Plan B i Malmö. Scen från tv-serien ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig”. En vän besökte Plan B förra fredagen, i samband med firandet av tv-serien ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig”.

Det bjöds på diverse evenemang, bland annat ett lyckohjul där man kunde vinna reklamprylar med anknytning till serien. Vännen vann en keps med texten ”Jag är en fucking tia” på. Jag är otroligt avundsjuk. I första avsnittet syns Dr Pepper-gänget på Plan B, där Lilleman (Malou Marnfeldt) får syn på killar och manar Amanda – det är dags för en framstöt. Amanda tvekar inför killarnas Lilla torg-attityd och liknar sig själv vid ett träsktroll, det vill säga hon anser sig inte passa in. Då tar Lilleman ett fast tag i Amandas haka och spänner blicken: ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” – både romanen och tv-serien – är bitvis dystra, men resultatet är likväl ett glädjepiller. Den vilda jakten på den perfekta dejten, som kan leda till något mer seriöst, skildras med humor, värme och mustighet. Tjejgänget runt Amanda är guld. Maria Maunsbach, aktuell med sin förra roman, ”Lucky Lada och jag”, undersökte Beckman Malmö: ”Från Malmö har det under de senaste tio åren kommit en rad smarta och underhållande romaner som skildrar självständiga kvinnor. Varför? Varför skrivs det roligare och friare romaner just i Malmö?” Bland exemplen fanns Romares ”Halva Malmö” och ett par titlar av Amanda Svensson. Maria Maunsbachs nya roman ”En magisk man” passar definitivt in här, liksom Lina Wolffs ”Liken vi begravde”, även om den saknar kärlek men utforskar andra ämnen. Och även den fem år gamla ”Männen i mitt liv” av Sofia Rönnow Pessah. Serien har under veckan rönt stora framgångar. Förväntat är kanske att den tilltalar tittare i våra nordiska grannländer, men även i länder som Slovakien, Turkiet, Ungern, Argentina, Uruguay och Israel är den bland det mest sedda på streamingtjänsten. Detta visar att det handlar om mer än bara en generell skildring av desperat kärleksjakt. Carla Sehn har tidigare haft roller i tv-serier som ”Kärlek & anarki” och ”Folk med ångest”. Nu spelar hon huvudrollen som Amanda i ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig”. Amanda Romare var självklar i Fredrik Skavlans nya pratprogram, där han diskuterade Julia Dufvenius och Christopher Wollters bok ”Välkomna till vårt äktenskap”. Nyligen deltog min kollega Filip Yifter-Svensson i diskussionen. Innebär allt detta något för Malmö? Staden är glödhet i seriesammanhang efter succén med ”Tunna blå linjen”, i vilken det även fanns en del kärleks- och sexskildringar. Jag tror att detta är positivt för stadens kulturella självförtroende. Jag fick ingen ”Jag är en fucking tia”-keps, men jag såg att de säljer tygpåsar på bibblan i Malmö med citat ur Amanda Romares roman. Snart i min ägo. Robert Redford avled vid 89 års ålder. En av mina favoriter genom tiderna är ”Alla presidentens män” med honom och Dustin Hoffman. De afterwork-sugna lärarna på Johannesskolan i Malmö som drack alkohol i skollokalerna medan eleverna fortfarande var kvar anmäldes och avslöjades. I kulturredaktionens podd Gräv bort Skåne! dissekerade Filip Yifter-Svensson, Rakel Chukri och jag boken ”Välkommen till vårt äktenskap” under veckan. Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





sydsvenskan / 🏆 6. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Halva Malmö Består Av Killar Som Dumpat Mig Malmö Tv-Serie Amanda Romare Kärlek

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Lärare på skola i Malmö var fulla bland elevernaPersonalen på en skola i Malmö har flera gånger arrangerat AW:s där man druckit alkohol. Eleverna har fortfarande varit kvar i skolan. ”De går förbi eleverna berusade”, säger en anställd i en rapport som Sydsvenskan har tagit del av.

Läs mer »

Storägare säljer halva innehavet i Truecaller med 5% rabattKommunikationsappen Truecallers storägare Peak XV, tidigare Sequoia Capital India & Southeast Asia, har sålt 10,5 miljoner aktier i bolaget.

Läs mer »

Malmö FF:s oro efter polisens nya kravGör: Fotbollsbloggare och krönikör. Född: 1987 i Bollnäs, Hälsingland. Började skriva för Kvällsposten: 2010. Har tidigare: Skrivit för lokaltidningen Ljusnan och för svenskafans.com. Skriver om: Sydsvensk fotboll. Gillar: Fotboll, min fru och resten av familjen. Bonusinfo: Är uppvuxen på en ståplatsläktare – Sävstaås, där Bollnäs Gif spelar bandy.

Läs mer »

Recension: ”Vilse” av Mare Kandre på Malmö stadsteaterRECENSION. Mare Kandres sällan spelade pjäs ”Vilse” handlar om existentiell ovisshet och längtan efter sammanhang. Texten är ömsint och upproriskt framförd av två skådespelare i lyhört samspel.

Läs mer »

Nya flaggor i Zenith Energys noteringNoteringsaktuella Zenith Energy annonserar att de har upphandlat garantiåtagande för halva erbjudandet. Draget resulterar i tre nya flaggor från IPO-guiden.

Läs mer »

Tredje raka mardrömsstarten för MalmöNamn: Johan Svensson. Skriver om: Svensk hockey.

Läs mer »