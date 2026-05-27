Halverade biljettpriser för tågresenärer i Halland från 1 juli

Regeringens satsning på 6,5 miljarder kronor kan göra kollektivtrafiken i Halland 50 procent billigare från och med 1 juli. Pendlande Johan Lidholm välkomnar beskedet medan Halmstadbon Teresia Schramm ser det som en möjlighet att välja tåget oftare.

Regeringens beslut att avsätta 6,5 miljarder kronor till kollektivtrafiken i Sverige har väckt stort intresse i Halland . Från och med den 1 juli kan biljettpriserna för tåg resenärer i regionen halveras, om regionen väljer att ta del av stödet.

Detta skulle innebära en dramatisk minskning för pendlare och andra resenärer som dagligen använder tåget för arbete eller fritid. Johan Lidholm, som pendlar dagligen med tåg, ser positivt på förslaget. Det är bra tycker jag, säger han, och tror att det kommer att locka fler att använda kollektivtrafiken. För många kan prissänkningen vara avgörande för att välja tåget framför bilen, vilket i sin tur kan minska trafikbelastningen och koldioxidutsläppen.

Samtidigt finns det de som inte påverkas i samma utsträckning. Teresia Schramm från Halmstad, som inte pendlar varje dag, menar att hon får mer pengar över till annat men att hon framöver kommer att välja tåget oftare om priset sänks. Om man ska ner mot Malmö eller upp till Göteborg så blir tåget ett mer attraktivt alternativ, förklarar hon. Region Halland står nu inför ett viktigt beslut.

Stödet är en del av regeringens satsning på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och prisvärd för alla medborgare. Om regionen tackar ja, kommer biljettpriserna att halveras från den 1 juli, vilket skulle vara en av de största prissänkningarna i modern tid. Förutom tåg kan även bussar och annan kollektivtrafik omfattas. Samtidigt uppstår frågor om hur finansieringen ska säkras på lång sikt och om andra regioner kommer att följa efter.

Klart är att hallänningarna ser fram emot en billigare och mer hållbar resa. Den potentiella prissänkningen har väckt blandade reaktioner. Medan vissa ser det som en seger för klimatet och plånboken, oroar sig andra för trängsel och kapacitetsbrist under rusningstid. Regionen har dock förberett sig genom att utöka antalet avgångar och förbättra tågens komfort.

Samtidigt pågår en dialog med berörda kommuner för att säkerställa att hela Halland gynnas, från Kungsbacka i norr till Halmstad och Laholm i söder. Om allt går enligt plan kan hallänningarna från och med midsommar njuta av en mycket billigare tågresa, vilket i förlängningen kan bidra till ökad turism och ekonomisk aktivitet i regionen





