Under våren 2026, Hamburg, Germany, found itself in a heated political campaign for the 2030 or 2040 Olympic Games. The city's bid was not just about showcasing its economic stability or addressing migration debates, but also about its ability to host an international event that would bring global attention to the city. However, the majority of Hamburg residents were skeptical about hosting the Olympics, and the city ultimately decided to decline the bid.

Under våren 2026 började en ny typ av politiska plakat ta plats i Hamburg s stadsbild. Samtidigt pågick ett intensivt kampanjarbete i Tysklands andrastad. Men den här gången handlade budskapen från kristdemokrater, socialdemokrater och gröna inte om landets ekonomiska stagnation eller den ständigt pågående migrationsdebatten.

Istället försökte politikerna väcka opinion inför en folkomröstning som var djupt lokal, och samtidigt extremt internationell. Skulle Hamburg stå värd för de olympiska spelen under 2030- eller 40-talet? I stort sett alla stora partier hade ställt sig i olympiadens ringhörna. De gröna ville att OS skulle göra Hamburg 'grönare och mer levnadsvänligt', Kristdemokraterna påstod att OS skulle bli ett perfekt tillfälle att visa omvärlden en 'modern och öppen stad', och Socialdemokraterna kallade spelen en 'jättechans' för hamnstaden vid Elbe.

På parlamentarisk nivå ifrågasatte Alternative für Deutschland stadens styres förmåga att genomföra ett OS-arrangemang, men längs strandpromenaden vid den inre Alstersjön syntes enbart kritiska affischer från vänsterpartiet Die Linke. Ändå var majoriteten av de tillfrågade Hamburgborna i den enda opinionsmätning som gjordes under våren, i mars, skeptiska till ett OS-arrangemang. Efter det lade ja-sidan hur många miljoner euro som helst på annonser. Det var extremt synligt under våren.

Men jag vet inte om folk blev imponerade, eller om de snarare blev äcklade, säger Eckart Maudrich, engagerad i motståndsorganisationen NOlympia Hamburg. Till slut sade skattebetalarna nej och stopp – för andra gången på ett decennium. NOlympia Hamburg bildades 2015, förra gången staden skulle söka OS. Då hölls också en omröstning.

När 51 procent av stadens invånare röstade nej lades planerna på hyllan. Men så dammades den gamla lokalpolitiska frågan av i juni 2025. Det tyska idrottsförbundet hade presenterat en vision om att landet skulle arrangera OS 2036, exakt 100 år efter det nazistiska propaganda-OS som hölls i Berlin 1936. Nu skulle spelen hållas under inkluderande paroll, och tanken var ursprungligen att Berlin skulle samarrangera OS med Tel Aviv.

Protesterna har handlat om rivningar av stadsdelar, utträngning av fattiga människor och extremt höga kostnader för arrangörsstäderna. I samband med OS i Paris rapporterade AP att nästan 20 000 människor tvångsförflyttades inför spelen. Sedan 1896 har arrangörsansvaret för sommar-OS roterat mellan världens stora städer. Den så kallade 'Solskensolympiaden' i Stockholm 1912 framstod som ett exempel på Sveriges modernitet, och den lilla nationens förmåga att arrangera ett stort mästerskap för hela världen.

De stora megavenemangens guldålder kom egentligen från början av 1980-talet. Genom åren har förväntningarna på vad en värdstad ska kunna leverera höjts





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