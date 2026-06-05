Hammarby efterlyser ett snabbt beslut efter bara elva matcher trots en noggrann rekrytering, vilket visar på djupare problem med utvecklingen i träningsvardagen.

Hammarby IF har avslutat samarbetet med tränaren Kalle Karlsson efter endelva matcher i Allsvenskan och en knappt förlorad cupfinal. Beslutet är ett tydligt tecken på en allvarlig missräkning för klubben, både i resultat och i utvecklingen av spelargängden.

Sportchefen Mikael Hjelmberg förklarar att träningsvardagens utveckling inte blivit vad man hoppats, vilket pekar mot att man är missnöjd med den dagliga träningen och den fortsatta utvecklingen. Som en av de mest noggranna rekryteringsprocesserna i klubbens historia ansågs anställningen av Karlsson vara en rational och väl genomtänkt beslut, där bland annat värderingar som "hammarbyism" och en tydlig vision för spelstil och ledarskap var centrala.

Men i praktiken verkade verkligheten snarare motsvara en "kart" som aldrig realiserades, och organisationen uppfattade det som att den professionaliserade strukturen inte gav avtryck på planen som förväntat. I ett sammanhang där Hammarby tidigare hyllats för sin metodiska och datadrivna syn på fotboll och för att vara föregångare i mätning av kompetenser, framstår ett snabbt och oväntat avgörande som särskilt chockerande.

Att klubben inte pekar på resultat - de ligger på en fjärdeplats i liga, vilket är en position de har triumferat över sju gånger tidigare - visar på att oron ligger i andra faktorer, såsom ledarskap, kulturbuilding och den fortlöpande utvecklingen. Det är uppenbart att andras händelser i fotbollsmiljön påverkar den här bedömningen. Malmö FF avslutade nyligen samarbetet med Miguel Ramírez efter en katastrofalsäsongsända, vilket stärker ett mönster där tränare byts trots bättre ligapositioner.

Det råder ingen tvekan om att Hammarby har haft en intelligent och framåtsträvt process, men det är svårt att inte jämföra det med andra klubbar som AIK, som också reviderade sin kultur efter en norska tränare, eller med den grekiska och bulgariska fotbollsspelet av ett tag sedan som präglades av frekventa tränarbyten. I Hammarbys fall handlar det om ett motivations- och utvecklingsproblem snarare än ett renodlat resultatproblem.

Karlssons lag har känts "barnsjukt" i sin transition mellan två epoker av ledarskap, vilket gör det oförklarligt att man inte gav honom mer tid att former laget enligt sin vision. Om Henrik Rydström, som nu är en vannlig kandidat, tar över blir det en stor förändring. Rydström representerar en annorlunda uppfattning om fotboll, mer fysisk och strukturerad, vilket kan kräva en omfattande omläknning av spelarna. Det innebär att Hammarby riskerar att tvingas fokusera på att odstå från tidigare "Bajen-identitet".

Beslutet att avyttra Karlsson efter en relativt kort tid skadar klubbsbilden och framstår som oproffsigt. Det kan tyda på att trovärdigheten i tidigare omdömen om tränare och processer är skev, och att enjoyprocessens renlärighet inte har varit tillräckligt robust mot verklighetens utmaningar. Överlag är detta ett exempel på hur moderna fotbollsklubbar hanterar balance mellan långsiktighet och resultatkrav, och hur processen ibland blir en symbol för mer komplexa problem.

Hammarby har länge varit en förebild för strukturerad utveckling, men nu har de gjort ett beslut som underminerar den Bilden. När det är klart att varken Kalle Karlsson eller klubben lyckades med att integrera sig i varandras förväntningar, är det ett bevis på att ingen process är säker mot misslyckanden. För Axel och åskådare blir det svårt att förstå varför klubben, trots sina höga ambitionsnivåer och tydliga kravprofiler, inte kunde rätta till kursen i tid.

Nu är Hammarbys utmaning att bevara sina kärnvärden samtidigt som de förverkligas på planen





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