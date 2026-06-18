Malmö FF och andra svenska lag har lottats in i en mini-turnering, där de möter olika motståndare i semifinaler och eventuella finaler. Detta kommer att avgöra vilka lag som går vidare till Champions League och Europa Cup-kvalet.

Hammarby borde plocka in Bennison. Svenska lag har lottats in i en mini-turnering, där varje lag först möter en motståndare i en semifinal och vid seger väntar en final mot en ny motståndare.

Vid semifinalförlust väntar i stället en match om tredjeplats i mini-turneringen. För Malmö FF väntar följande motståndare: Eventuell final: Vinnaren mellan Eintracht Frankfurt (Tyskland) och Omonia Nicosia (Cypern). Vid finalseger väntar den tredje och sista kvalomgången i Champions League, som lottas den 11 augusti i sommar. Vid finalförlust eller tredjeplats i mini-turneringen väntar i stället fortsatt spel i Europa Cup-kvalet.

Eventuell final: Vinnaren mellan Juventus (Italien) och Torreense (Portugal). Vid finalseger väntar den tredje och sista kvalomgången i Champions League, som lottas den 11 augusti i sommar. Vid finalförlust eller tredjeplats i mini-turneringen väntar i stället fortsatt spel i Europa Cup-kvalet. Semifinalerna spelas den 5 augusti, och finalerna och matcherna om tredjeplatserna den 8 augusti i andra rundan i Champions League-kvalet.

BK Häcken är sedan tidigare klart för spel i Champions League-ligafasen. Hisingen-laget vann nyligen mot Hammarby i Europa Cup-finalen.





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Malmö FF Hammarby Europa Cup Champions League Mini-Turnering

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