Årets första Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården slutade 1–1 efter en kvittering av Nahir Besara. Hammarby fortsätter därmed att vara obesegrade mot Djurgården i nio raka matcher.

Årets första allsvenska möte mellan Stockholmsrivalerna Hammarby och Djurgården slutade oavgjort, 1–1, i en intensiv och laddad match på 3 Arena. Inför mötet hade Hammarby en imponerande svit mot Djurgården , med åtta raka matcher utan förlust.

Denna svit förlängdes till nio tack vare Nahir Besaras viktiga kvittering i den 60:e minuten. Besaras mål, ett vackert skott med yttersidan, var hans andra i allsvenskan för säsongen och ett bevis på hans ledarskap och lugn på planen. Han beskriver själv att han fokuserar på att leda laget och spela sin egen fotboll, vilket tydligt syntes i hans prestation. Djurgården inledde matchen starkt och tog ledningen genom Kristian Lien, den nya norske anfallaren, redan i den nionde minuten.

Lien fortsätter att imponera i sin nya klubb och har nu gjort tre mål på fem allsvenska matcher. Detta tidiga mål gav Djurgården momentum, men Hammarby lyckades resa sig och ta över kontrollen över matchen, särskilt efter en kortare avbrott i andra halvlek på grund av bengaliska eldar. Besaras kvittering vände matchbilden och säkerställde att Hammarby inte förlorade sin imponerande svit mot rivalen.

Trots att resultatet blev oavgjort, uttryckte Besara en viss besvikelse över att laget inte kunde säkra en seger, men betonade samtidigt att Hammarby var det bättre laget på planen. Han menar att Djurgården är ett bra lag, men att Hammarby presterade på en högre nivå under matchen. Matchen präglades även av andra händelser. Djurgårdens nye lagkapten, Adam Ståhl, gjorde comeback efter att ha varit borta på grund av en virussjukdom.

Han kom in som inhoppare i den oavgjorda matchen och kände att laget tappade energi. Han erkände att Hammarby gjorde en bra match och lyckades pressa ner Djurgården. Dessutom fick Djurgårdens assisterande tränare, Christer Mattiasson, rött kort och blev utvisad från sidlinjen av domaren Glenn Nyberg, som även är utsedd att döma i kommande VM. Enligt rapporter ska Mattiasson ha sagt något som Nyberg reagerade negativt på.

Djurgårdens senaste seger mot Hammarby kom i juli 2022, vilket visar på Hammarbys dominans i de senaste mötena. Matchen var en tydlig indikation på rivaliteten mellan de två Stockholmsklubbarna och lovar en spännande säsong framöver. Båda lagen visade kämpaglöd och kvalitet, men det var till slut Besaras mål som räddade en poäng för Hammarby och förlängde deras obesegrade svit mot Djurgården. Publiken på 3 Arena fick se en match full av dramatik, intensitet och viktiga poäng i allsvenskan





