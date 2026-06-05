Hammarby gör chefbyte: Rydström tar över efter konflikten med Karlsson

En djupgående analys av Hammarby IF:s beslut att byta tränare från Kalle Karlsson till Henrik Rydström. Artikeln utforskar de bakomliggande faktorerna, inklusive förändrad stämning i klubben, tränarnas respektive karriärspår och konsekvenserna för Hammarbys framtida utveckling. Även konsekvenser för Allsvenskan belyses.

Den här artikeln diskuterar Hammarby IF:s beslut att anställa Henrik Rydström som fotbollstränare, efter att ha avslutat ett misslyckat ärende med Kalle Karlsson . Författaren beskriver hur stämningen i klubben förändrades negativt under Karlssons kortvariga period, delvis på grund av omständigheter utanför hans kontroll.

Rydström anses vara en mycket skicklig tränare med en imponerande historia, inklusive SM-guld med Malmö FF, men han var också ett offer för sin tid i Malmö där situationen försämrades och hans egen roll buses. Artikeln lyfter också fram att Hammarbys ledning måste hantera de påföljderna av Karlsson-äventyret, inklusive brist på unga talanger på 20-årsåldern, vilket kan påverka framtida intäkter.

Slutligen ser författaren på Rydströms anställning som ett positivt drag för hela Allsvenskan, då det skapar en spännande dynamik i kampen mot Malmö FF och ger ligan en ny stjärna att följa





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