Hammarby Kapten Behövde Ursäkt, Lagkamraten Swär Jon

Warner Hahn, a teammate of Besara, expressed his opinion on the controversies surrounding the striker. He believed that Besara deserved an apology from those who questioned him and suggested that some people should reconsider their words. Hahn also highlighted the striker's impressive performances during the season, emphasizing that he was the league's best player. Additionally, he defended himself from criticism and focused solely on improving and winning matches for Hammarby.

Då konstaterar lagkamraten Warner Hahn, 33, att det snarare är Besara som borde få en ursäkt från de som påstås ha ifrågasatt honom. Och även efter att det förekommit diskussioner i mediebruset gällande kaptenens insatser och roll i Hammarby under Kalle Karlsson 2026 kontra under Kim Hellberg tidigare.

Jag har hört från andra personer att medierna var ute efter honom, eller vad det nu var. Jag vet inte vilka, men de kanske borde komma ut och be om ursäkt. För att göra tre mål och en assist... Kanske finns det några som måste ta tillbaka sina ord.

Vad ska man säga om det? Förra året var den här killen helt överlägset ligans bästa spelare. Under försäsongen har han varit riktigt bra. I ligan har han också varit väldigt bra och gjorde viktiga mål i derbyt för två veckor sedan också.

Om folk säger sådant om honom vet jag inte vad de tittar på på tv, men då är det nog inte fotboll. Det är bra för honom att han studsade tillbaka, eftersom folk sagt att han var slut, för gammal eller vad det nu var. De kanske borde komma tillbaka från pensjonen själva och spela mot honom... Besara själv har inte lagt lika mycket tankekraft på vad som sagts av tyckare och kritiken som han påstås ha fått.

Nej, jag tänker inte så om jag ska vara ärlig. Utan jag brukar säga till grabbarna att det är bättre att det händer mig liksom. För fyra-fem matcher sen så snackade alla: ’Nahir ska spela med landslaget, han ska vara med i playoff, bla bla bla’. Sen är man inte värd en krona fyra matcher senare.

Det går fort och det gäller att inte dras med i det här snacket. Förlorar vi mot Mjällby är vi inte sämst i världen. Vinner vi mot Malmö är vi inte bäst i världen. Det handlar bara om att ha fötterna på jorden.

Han blev inte uttagen senast i mars när de hade playoff, så jag tror inte att han gick runt och tänkte på VM. Om jag hade varit förbundskapten hade jag förstås, om man har ligans bästa spelare som dessutom är svensk, åtminstone bjudit in honom till en träning eller något liknande så att man kan se honom på nära håll. Mitt enda fokus är Hammarby och inget annat.

Mitt enda fokus är hur vi kan bli bättre och hur vi kan vinna fotbollsmatcher





