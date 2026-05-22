Hammarby-kapten imponerad av vad AIK har utvecklat under kort tid: "Det är kul att se en förändring"

Nahir Besara, kapten för Hammarby, är imponerad av hur AIK har utvecklats under en kort tid. "Det är kul att se att AIK har ändrat och gått ifrån det man har gjort de senaste åren. Nu har man börjat spela," säger han. Framför allt är han imponerad av det fysiska spelet som skett under AIKs banbrytande tränare José Riveiro.

Jag hoppades att han skulle spela, säger Bajen-kaptenen.

"Nahir Besara" hade en känning och startade inte mot Gais. Men nu är Hammarbys lagkapten redo att spela i 90 minuter mot AIK - och han är imponerad av vad de svartgulas nye tränare José Riveiro har gjort på kort tid.

"Det är kul att se att AIK har ändrat och gått ifrån det man har gjort de senaste åren. Nu har man börjat spela," säger Besara.

"Man är inte van vid att se AIK vara posseission-inriktad så som de är just nu. Så det ska bli en rolig och annorlunda match mot AIK. Även om AIK har blivit ett mer spelande lag så tror Besara att det kommer att vara mycket fysiskt spel i derbyt.

"Derbyn är alltid kamp, men samtidigt kommer båda vilja behålla bollen lite mer än innan," säger Bajen-kaptenen. "Jag har stor respekt för AIK som har många bra spelare. Till exempel har Zadok Yohanna varit extremt bra. Men de har fått till ett spel som de inte har haft på flera år.

De vågar hålla i bollen och är ganska skickliga. Jag gillar (Aron) Csongvai som har spelat en del mittback, men de har många andra bra spelare.

" Jag hoppades att han skulle spela. Jag vill att alla de bästa ska spela hela tiden. Fotbollen är för publiken och fansen, och vi vill alltid möta de bästa. För då bevisar du vilken nivå du håller.





