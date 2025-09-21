Hammarby krossade Häcken på hemmaplan – Besara fortsätter att leverera mål

Hammarby tog en imponerande seger med 4-0 mot BK Häcken efter en mållös första halvlek. Tekie, Besara och Abraham låg bakom målen.

Efter en imponerande 4-0 seger på hemmaplan mot BK Häcken visade Hammarby prov på storartad fotboll. Matchen, som länge såg ut att vara en jämn kamp, exploderade i målchanser och mål i andra halvlek. Första halvleken präglades av en intensiv kamp om bollinnehavet, där båda lagen visade upp en solid defensiv och lyckades hålla målen intakta. Publiken på Tele2 Arena fick bevittna en taktisk strid där lagen noga övervägde sina anfall.

Trots flertalet chanser lyckades inget av lagen spräcka nollan, vilket skapade en spänd atmosfär inför andra halvlek. Allt förändrades dock dramatiskt efter pausvilan.\I den andra halvleken visade Hammarby upp en helt annan energi och effektivitet. Det var Tesfaldet Tekie som bröt dödläget i den 49:e minuten med ett imponerande distansskott som letade sig förbi Oscar Jansson i bortamålet. Målet öppnade upp matchen och Hammarbys offensiv tog fart. Inom loppet av åtta minuter förvandlade Hammarby 0-0 till 3-0, vilket skapade en euforisk stämning bland hemmasupportrarna. Nahir Besara ökade på ledningen i en snabb kontring, och Paulos Abraham säkrade sedan 3-0 med en vacker prestation. Abraham, som visade stor form, kommenterade efter matchen att det var otroligt skönt att bidra till vinsten och hyllade lagets kemi och förmåga att hitta varandra på planen. Besaras mål var särskilt anmärkningsvärt, då det var hans 15:e mål för säsongen och hans åttonde mål i rad. Den imponerande segersviten och Besaras individuella prestationer understryker Hammarbys starka form och potential.\BK Häcken, som trots att de säkrat en plats i Conference League under hösten, befinner sig i en prekär position i Allsvenskan, med bara några poäng till kvalplats. Tränare Jens Gustafsson uttryckte sin besvikelse över lagets prestation i andra halvlek och betonade att lagets misstag kostade dem matchen. Han menade att laget tappade allt efter att ha gjort ett par avgörande misstag. Resultatet blev en kalldusch för Häcken, som nu behöver göra en kraftansträngning för att undvika nedflyttningskval. Matchen visade tydligt skillnaden i energi och skicklighet mellan lagen under andra halvleken. Hammarbys dominans och förmåga att utnyttja sina chanser var avgörande för segern, medan Häcken fick lära sig en läxa om vikten av att behålla fokus och undvika misstag. Matchen blev en tydlig demonstration av fotbollens snabba vändningar, där en välspelad första halvlek snabbt kunde förvandlas till ett målfyrverkeri och en avgörande seger för hemmalaget





