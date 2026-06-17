Hammarby möter Anderlecht i Europa League-kval

Hammarby har fått RSC Anderlecht som motståndare i sommarens Europa League-kval. Klubbens sportchef Mikael Hjelmberg ser det som en möjlighet att skicka en signal om framgång, medan laget samtidigt försöker komma tillbaka i Allsvenskan efter en svår säsongsstart.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg ser på mötet med Belgiska RSC Anderlecht i sommars Europa League -kval som en signal om klubbens framsteg. Anderlecht, som blev fjärde i den belgiska ligan efter play-offs, blir Hammarbys första motståndare med hemmabord i första omgången.

De andra möjliga motståndarna inkluderade tjeckiska FC Viktoria Plzeň, danska FC Midtjylland, serbiska FK Vojvodina, ungerska Ferencvárosi TC, azeriska Qarabağ FK och isländska Vestri, medan det svåraste alternativet, portugisiska SL Benfica, kullkastades redan i förlottningen. Hjelmberg uttrycker lättnad över att slippa Benfica och ser positivt på att återvända till Belgien där klubbens tidigare spelare Fredrik Hammar, nu vid Mechelen, kan ge tips inför mötet.

På hemmaplan har Hammarbys säsong inte gått enligt plan; efter elva matcher finns de på fjärde plats med elva poäng差 till ledande Sirius. Trots detta har klubben ambitionen att nå Europa League:s ligafas för att ta nästa steg. Matcherna mot Anderlecht spelas 23 och 30 juli och sänds av Sportbladet





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