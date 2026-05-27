Hammarby segrade mot Eskilstuna och tar ensam ledning i Damallsvenskan

Hammarby vann med 1-0 mot Eskilstuna efter ett avgörande mål av Emilie Joramo, serverat av Stina Lennartsson. Segern innebär att laget går upp i ensam serieledning med sju raka segrar och 21 poäng av 21 möjliga, samtidigt som konkurrent Häcken förlorade poäng.

Hammarby spräckte till sist nollan mot Eskilstuna och går upp i ensam serieledning. I den avgörande sekvensen flög Stina Lennartsson fram på högerkanten och levererade en fin passning till norskan Emilie Joramo , som med ett slag sände in viljan och avgjorde matchen till Hammarby s fördel.

Det var en perfekt utförelse av en tränad taktik. Det är snyggt spelat. Vi gör som vi ska och gör det vi tränat på. Det är en bra passning av Stina, förklarade Joramo i ett intervju med Viaplay efter matchen.

Hammarby hade gått helt oförlustade genom de tidigare omgångarna i damallsvenskan före dennautmängd mot Eskilstuna. Samma framgångsresa gällde även för Häcken, som ställdes mot AIK samtidigt. De grönvita från Hammarby dominerade spelet och skapade flera farliga situationer men kunde inte omvandla sina chanser till mål under första halvlek. Bajen hade en utsikt till att dra i från i toppen av tabellen men inledningens nollan blev länge oroad.

Efter en timmes spelgjordning genomförde Hammarby ett dubbelbyte där både Stina Lennartsson och Mari Nyhagen hoppade in för att bringsa ny energi. Detta visade sig vara en avgörande beslutning. Vi har mycket boll men är för slarviga precis på slutet. Ja, vi är för slarviga och ska skapa fler farliga målchanser, sa Joramo och pekade på att laget fortfarande behöver förbättra sin effektivitet framför målet.

Samtidig som Hammarby säkrade sin sextonde raka segern i allsvenskan, inträffade ett oväntat resultat på annat håll: Häcken förlorade med 2-1 mot AIK. Detta resultat hade omedelbara konsekvenser för tabell-läge. Genom segern mot Eskilstuna klättrar Hammarby nu upp i ensam serieledning. Laget har nu sju raka segrar och har samlat 21 poäng av totalt 21 möjliga, vilket är en imponerande start på säsongen.

Denna utveckling visar på lagets styrka, djup och förmåga att vinna även när matchen verkar sliten. Tränaren och spelarna framhäver att det är lagens kollektiva utförande och förtroende för systemet som är nyckeln. Förekomsten av spelare som Stina Lennartsson, vars acceleration och genomlysning på högerkanten skapade den vinnande passningen, och Emilie Joramo, som fullföljde med en perfekt avslutning, understryker lagets bredd och kvalitet.

Trots att de grönvita dominerat ballansen har de haft problem med att göra sina målchanser till檠, något de lovar att arbeta med. Matchen mot Eskilstuna, som slutade 1-0 efter Joramos utmärkta mål, visade både styrkor och svagheter. Att få nollan mot en motståndare som Eskilstuna är viktigt, särskilt i botten av tabellen, men den offensiva slarvigheten oroar. Laget kan dock ta stor tillförsikt av sju raka segrar och den ensamma ledningen.

När man kombinerar detta med att Häcken, en av de främsta konkurrenterna, förlorade poäng, blir Hammarbys position ännumer starkare. Detta kan vara en vändpunkt i säsongen där Hammarby visar sig vara seriösa titelkandidater. Lagets moral och_cohesion är tydligt hög, och de spelar med ett visst lopp och förståelse för tränarens filosofi. De fortsätter att utvecklas och förbättras, vilket gör dem till ett hot i Damallsvenskan.

Framtiden ser ljust ut för Hammarby, som med denna vinst tar ett stort kliv mot sina mål för säsongen. Tränaren och spelarna kommer att analysera matchen och fortsätta att finjustera inför nästa utmaning. Med en solid försvarsposition och en offensiv som kan skapa magi när det behövs, har Hammarby allt som krävs för att fortsätta sin segerlåt. Denna vinst är inte bara tre poäng, utan en påminnelse om lagets potential och ambitioner.

Att ligga ensamt i topp av Damallsvenskan är en fantastisk prestation, och laget kommer att jobba hårt för att Behålla denna position under årets lopp. Detta är endast början, och Hammarby är redo att möta alla utmaningar som kommer





