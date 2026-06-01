Hammarby söker nu Henrik Rydström efter att Eirik Horneland tackat nej till Sverige

Både Malmö FF och Hammarby har varit intresserade av Eirik Horneland, men norsken har valt att avvisa erbjudanden från Allsvenskan. Hammarby har istället återupptagit kontakt med Henrik Rydström efter hans sparkning från Columbus Crew, och det finns ömsesidigt intresse för en anställning.

Två stora klubbar i Allsvenskan , Malmö FF och Hammarby IF, är just nu aktiva på tränarmarknaden efter att ha gjort ändringar i sina ledningsteam. MFF sparkade nyligen Miguel Ángel Ramírez och söker därför en ersättare, medan Hammarby har varit osäkra kring Kalle Karlssons framtid och utvärderat andra alternativ.

Enligt flera källor som kontaktats av Fotbollskanalen har båda klubbarna haft den norska tränaren Eirik Horneland på sina listor över potentiella kandidater. Horneland har tidigare varit Head Coach för klubbar som Brann och Saint-Étienne och har varit i dialog med både Malmö FF och Hammarby. Trots detta har han nu bestämt sig för att avvisa möjligheten att träna i Sverige, enligt källor. Horneland har andra pågående projekt och ser inte ut att bli en allsvensk tränare denna omgång.

Detta innebär att båda klubbarna måste leta vidare efter andra namn. Enligt Fotbollskanalen är det nu Hammarby som främst fokuserar på att rekrytera den erfaren svenske tränaren Henrik Rydström. Rydström var tidigareassociated_name med Malmö FF och var också en tidig kandider för Bajen redan inför vintras, då klubben först kontaktade honom före installationen av Kalle Karlsson.

På den tiden valde Rydström att avvakta möjliga erbjudanden från utländska klubbar och hamnade till slut i Major League Soccer där han skrev på för Columbus Crew i början av 2024. Trots ett treårigt avtal sparkades han av klubben den 17 maj 2025 och vände snabbt tillbaka till Sverige. Efter avskedet har Hammarby återupptagit kontakten med Rydström, vilket har lett till ett ömsesidigt intresse.

Tekniske chefen Adrian von Heijne på Hammarby känner Rydström väl från deras tid tillsammans vid Sirius Fotboll, vilket kan underlätta en potentiell anställning. Rydström har själv uttryckt att han är öppen för att ta över Hammarby, men han har inga Bråskar att sätta sig tidigt. Han vill hitta en miljö med rätt förutsättningar för att kunna implementera sin fotbollsfilosofi.

Dessutom finns det en ekonomisk ersättning från Columbus Crew på grund av hans tidiga avsked som ger honom rum att väljawithout pressure. Det är därför upp till Hammarby att se om de kan nå fram till en överenskommelse med tränaren, som nyligen i ett intervju med Dagens Kalmar uttryckte sin kärlek till Allsvenskan men avstod från att kommentera specifika klubbar. Publikationsdatum: 2026-06-01 13:00





