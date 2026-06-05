Hammarby sparkar huvudtränaren Kalle Karlsson

Hammarby har beslutat att sparka huvudtränaren Kalle Karlsson efter dåliga sportsliga resultat under våren. Laget ligger på fjärde plats i allsvenskan och är elva poäng bakom serieledande Sirius. Hammarby kommer att presentera förändringarna i tränarstaben under en presskonferens på Årsta IP.

Hammarby sparkar huvudtränare n Kalle Karlsson . Utvecklingen i träningsvardagen har inte blivit vad vi hoppades på under våren, säger sportchefen Mikael Hjelmberg. De sportsliga resultaten under våren har varit en besvikelse för laget som slutade tvåa i allsvenskan förra säsongen.

Hammarby ligger fyra i allsvenskan och är med en match mer spelad elva poäng bakom serieledande Sirius. Nödvändig åtgärd På grund av den dåliga formen med tre raka förluster i allsvenskan och förlusten i finalen i svenska cupen har Kalle Karlsson ifrågasatts. För att Hammarby både på kort och lång sikt ska fortsätta utvecklas i rätt riktning så bedömer vi detta som en nödvändig åtgärd, säger Mikael Hjelmberg.

Klockan 13.00 under fredagen kommer Hammarby att presentera förändringarna i tränarstaben under en presskonferens på Årsta IP. Vi har löpande utvärderat vår verksamhet och har i samråd med den sportsliga ledningen fattat beslutet att byta huvudtränare i herrlaget. Kalle Karlsson är en bra person och fotbollstränare som vi uppskattar mycket, men vi är övertygade om att tidpunkten är rätt för ett skifte på tränarposten, säger Hammarby Fotbolls ordföranden Mattias Fri





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Hammarby Kalle Karlsson Huvudtränare Allsvenskan Sport Fotboll

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