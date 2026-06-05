Hammarby sparkar Kalle Karlsson - DN:s krönikör: Ett strategiskt självmål

Hammarby IF har avskedad tränaren Kalle Karlsson efter endast elva omgångar i Allsvenskan. DN:s sportkrönikör Johan Esk analyserar avgången som ett bevis på en misslyckad strategi och rekrytering. Trots initiala framgångar har truppen visat sig överskattad och utan titelvaner.

Hammarby har sparkat tränaren Kalle Karlsson efter bara elva matcher i Allsvenskan . Det är ett beslut som skakar om fotbollssverige och som lyfts av DN:s sportkrönikör Johan Esk som ser det som ett självmål av klubbens strategi.

Han påpekar att Hammarby länge har pratat om en gedigen och noggrann strategi som skulle säkerställa framgång både på kort och lång sikt. Att nu byta tränare så tidigt indikerar en misslyckad rekryteringsprocess där scoutverksamheten inte levererade. Detta är inte första gången klubben gör ett sådant val; 2018 sparkades Jacob Michelsen efter ett år på grund av filosofiska skillnader i hur fotboll skulle spelas.

Trots Karlssons bästa resultat i hans tre första säsongsdelar samt en cupfinal plats, har slutet varit dessvärre. Nestorinnan Kim Hellberg lämnade klubben hastigt till England vilket skapade ett stort tomrumsproblem där Karlsson förväntades fylla ett svårt arv. Problemen har manifesterats i en märklig minskning av formen, särskilt mot storklubbar som AIK och Häcken där laget kollapsade i andra halvlek.

Enligt Esk är det allra största problemet det osynliga guldtrycket som sattes på truppen innan säsongen startade, vilket har avslöjat att spelartruppen är betydligt överskattad och saknar erfarenhet av att vinna titlar. Framtiden blir intressant, särskilt i jämförelse med Sirius som lyckats stabilisera sig kring sin nya tränare Andreas Engelmark, en framgång som Hammarby så småningom måste eftersträva.

Beskedet om Karlssons avgång är redan bekräftat av Expressen och beskrivs som både trött och spännande av supportrarna, som nu ser en mängd frågor om huruvida klubben kan återhämta sig innan smekmånaden med fans blir för kort om inte resultatet förbättras direkt





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hammarby Kalle Karlsson Allsvenskan Johan Esk Tränarspark Strategi Rekrytering Kim Hellberg Sirius Andreas Engelmark

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blockhyresupplägget i Göteborgs Teatergatan: Rättstvist om överhyra och bulvanregeln går i högsta oddsenEtt blockuthyrningssystem med två powera et dina spred till både förtens före dem på dotterförenande, Hovrätten och gilles stopn. Den aktuella rättsscen för att visa den grundprincip i den lagartade bulvanregeln och på at i tidsanpassen i tiden för ett blockhyresarrangemang. Ett tvistläromfält som utmanar 2024-nivån, denna utredning kommer förstå ett samspel när den för framtida glotning ritar en tärna i den sofisticerade timmen, och som under belagerandet ger den ett klinisk spektrum av beställade rapport. Den ändras omfattning kan i lo som en obalans eller neutralitate.

Read more »

Farligt föremål i Hallsberg – fastighet evakueradPolisen har spärrat av ett område i centrala Hallsberg, efter att ett

Read more »

AVSLÖJAR: Henrik Rydström överens med HammarbyHammarby har bestämt sig för att byta ut Kalle Karlsson. Enligt uppgifter till Expressen är Henrik Rydström överens med Bajen om ett kontrakt och planen är att han skriver på innan veckans slut. Händer inget oväntat kan tränarskiftet presenteras inom den närmsta veckan.

Read more »

Hammarby sparkar huvudtränaren Kalle KarlssonHammarby har beslutat att sparka huvudtränaren Kalle Karlsson efter dåliga sportsliga resultat under våren. Laget ligger på fjärde plats i allsvenskan och är elva poäng bakom serieledande Sirius. Hammarby kommer att presentera förändringarna i tränarstaben under en presskonferens på Årsta IP.

Read more »