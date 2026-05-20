Hammarby-spelare ger bort matchtröja till motståndare efter match

Efter en fotbollsmatch mellan Hammarby och GAIS, stod Hammarbys ytter Montader Madjed kvar i spelartunneln med sin matchtröja i handen. En stund senare dök Gais-anfallaren upp och erbjöd sig att byta tröja med Madjed. Trots att det skulle kosta Madjed 1 500 kronor i böter, ville Madjed ge bort sin matchtröja till motståndaren.
Efter slutsignalen dröjde spelarna kvar på planen för att fira segern och tacka supportrarna. Samtidigt stod Hammarby s ytter Montader Madjed, 21, kvar i spelartunneln med sin match tröja i handen.
En stund senare dök Gais-anfallaren upp. Då tog han emot Montader Madjeds matchtröja som han hade bett om. – Det var deras anfallare som ville ha den. Jag vet faktiskt inte vad han heter, men det var han som gjorde mål, säger Madjed.
Ville du inte ha hans tröja tillbaka? – Jag frågade inte faktiskt. Men han ville ha min. Jag minns inte riktigt vad han sa, den kanske var till hans vänner.
Montader Madjed hade inga problem att ge bort sin tröja – trots att det kommer kosta honom 1 500 kronor i böte. – Det är en fin fotbollsspelare. Jag tycker han gjorde det bra mot oss. Han frågade snällt så han fick den.
Ja faktiskt. Jag trodde han var inne i omklädningsrummet, men han var nog ute och skrev autografer med fansen efter matchen. Ja, faktiskt. Jag har bytt tröja med en spelare i Rosenborg en gång tidigare.
Jag minns inte vad han heter heller, men då bytte vi båda med varandra
