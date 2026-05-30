Hammarkullekarnevalen i Göteborg - en mångkulturell folkfest

Hammarkullekarnevalen är Sveriges största karneval och har varit en del av Hammarkullen i över 45 år. Den är en mångkulturell folkfest som lockar människor från hela världen till Göteborg. Karnevalen är en möjlighet för människor att visa upp sina kulturer och traditioner och det är viktigt för att sätta Hammarkullen på kartan.

På Hammarkulletorget i Göteborg är det dukat för en stor marknad med mat och kläder från hela världen. Men huvudattraktionen befinner sig just nu på gräsmattan ovanför, där 1 200 dansare förbereder sig inför den traditionsenliga Hammarkullekarnevalen .

Dansarna är klädda i kostymer och folkdräkter från hela världen, med starka färger, glitter och i vissa fall påsydda rytminstrument. De kommer att dansa genom Hammarkullen i samma omfattning som de har gjort sedan 1974, då karnevalen startades av ungdomar och vuxna på Hammarkullen fritidsgård. Varje år sedan dess har bostadsområdet fyllts av den mångkulturella folkfesten, alltid runt sista helgen i maj. Bland dansarna syns Marlene Sandoval och Esperanza Nilsson, som är med i den bolivianska dansgruppen Morenada Comprades.

De har övat inför detta ögonblick under varje helg sedan mitten av april och kommer att visa upp dansstilen morenada, som är från huvudstaden La Paz och representerar våra förfäder som var slavar förut. Man går med långsamma steg för att signalera att de hade fotbojor. De har även dräkter som väger mellan 15 och 20 kilo, vilket är spännande att se hur mycket de orkar bära.

Traditionen har varit en viktig del av Hammarkullen i över 45 år och kommer att fortsätta att vara en del av områdets kulturella identitet. Karnevalen är en möjlighet för människor att visa upp sina kulturer och traditioner, och det är viktigt för att sätta Hammarkullen på kartan. Det är en möjlighet för alla kulturer att visa upp sig och dela med sig av sina traditioner





