Hammerglass växer kraftigt – tack vare EKN:s stöd

Det svenska företaget Hammerglass, som tillverkar extremt tåligt glas, upplever en starkt ökad efterfrågan och expanderar internationellt med hjälp av finansiering från Exportkreditnämnden (EKN). Företaget ser en ljus framtid med nya marknader och potentiella samarbeten inom försvarsindustrin.

Hammerglass , ett svenskt företag specialiserat på extremt tåligt glas, upplever en kraftigt ökad efterfrågan på sina produkter. Glaset, som är upp till 300 gånger starkare än vanligt glas och har en beräknad livslängd på 40 år, har blivit alltmer eftertraktat i takt med ökande oroligheter både i Sverige och internationellt.

Mikael Olsson, vd för Hammerglass, betonar att många organisationer nu ser över sina säkerhetsåtgärder som en direkt följd av den osäkra omvärlden. Företagets produkter används i stor utsträckning inom två huvudområden: fastigheter och automotive. Inom automotive-sektorn används Hammerglass glas för att maximera säkerheten i förarhytten på tunga maskiner som används inom bygg, rivning, gruvdrift och skogsbruk. Den ökade efterfrågan har gjort exporten till en avgörande faktor för Hammerglass fortsatta tillväxt.

För närvarande kommer ungefär hälften av företagets omsättning från Europa, medan den andra hälften genereras från resten av världen. En nyckel till Hammerglass framgångsrika exportsatsning har varit stödet från Exportkreditnämnden (EKN). Mikael Olsson förklarar att utan EKN:s stöd hade det varit betydligt svårare att finansiera de nödvändiga investeringarna för att etablera sig på nya marknader. Han illustrerar detta med exempelvis etableringen i Australien, där uppbyggnaden av samarbeten med återförsäljare kräver betydande investeringar i marknadsföring, transport och lagerhållning.

Dessa kostnader är svåra att täcka med företagets egna kapital. EKN:s roll är att minska risken i exportaffärer, vilket i sin tur underlättar för banker att bevilja finansiering. Genom Rörelsekreditgarantin från EKN kan Hammerglass bank få täckning för hälften av risken i den kredit som möjliggör företagets satsning i Australien. Detta gör det möjligt för Hammerglass att snabbt och med låg risk få tillgång till det kapital som behövs för att växa.

Mikael Olsson framhåller att alla dialoger med EKN har varit konstruktiva och att han imponerats av deras starka vilja att hjälpa till. Hammerglass har redan etablerat sig på viktiga marknader som Tyskland och Italien, och ser en ökande efterfrågan från Storbritannien och Nordamerika. Satsningen på Oceanien är fortfarande i ett tidigt skede, men potentialen är stor. Företaget har nyligen tecknat ett avtal med en ny generalagent i Kanada och för diskussioner med potentiella generalagenter i Australien, Nya Zeeland och Turkiet.

Dessutom har Hammerglass inlett ett samarbete med det svenska företaget Ureka, som har ett omfattande nätverk av bygghandlare i Ukraina. Mikael Olsson uttrycker en positiv syn på framtiden och betonar att företaget satsar fullt ut på exporten. Nyligen har en person anställts med uppdrag att identifiera och etablera fler partners internationellt. Ett nytt potentiellt affärsområde har också identifierats: försvarsindustrin, som börjat visa intresse för Hammerglass lösningar.

EKN fortsätter att spela en viktig roll genom att främja svensk export och internationalisering genom att försäkra betalningar och dela risker med exporterande företag och deras banker. Banken bekräftar att EKN:s stöd gör det enklare att godkänna exportaffärer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det lockar arbetskraft till Sverige – och det är inte lönenHälften av högkvalificerade arbetskraftsinvandrare uppger att work-life balance var avgörande när de valde Sverige, visar ny SCB-rapport.

Jag är helt för känsloporr – bara den är välgjord, skriver Lisa MagnussonNär folk berättar om sig själva blir det ofta dåligt. Det är som om de tror att det räcker att det ”hänt på riktigt”. Men det är inte det värsta.

Airolit säkrar finansiering genom EKN för fortsatt expansionMölndalsbaserade drönarföretaget Airolit har fått finansiering genom EKN:s Exportsprånget, vilket möjliggör fortsatt tillväxt och expansion på exportmarknaden. Företaget specialiserar sig på drönarteknik för krävande miljöer och har en stark position inom sin nisch.

ANNONS: Supertåligt glas driver export – nu kan Hammerglass växa globaltSkånska bolaget Hammerglass har utvecklat ett så gott som okrossbart glas för fastigheter och maskiner. Med hjälp av EKN har de nu kunnat gå på export och inta nya marknader.

Så fungerar nattläget i Samsungs mobilkamerorNattläget i din Samsungmobil aktiveras automatiskt, men det kan vara bra att veta hur det fungerar.

EKN ser ökad osäkerhet påverka svenska företagEKN fortsätter att försäkra exportaffärer trots spänningarna i Mellanöstern, men varnar för att en förlängd konflikt kan leda till minskad tillväxt och ökad påverkan på Sverige och Europa. Hormuzsundets betydelse för energi- och varutransporter framhålls.

