Handbollchock: Supertalangen Arvid Pérez Heselius väljer Spanien

En av Sveriges största handbollstalanger, Arvid Pérez Heselius, lämnar det svenska landslaget för att istället representera Spanien.

Sport bladet kan nu avslöja en sensation inom den svenska handbollen som kommer att väcka starka reaktioner. Den extremt lovande talangen Arvid Pérez Heselius , en av de mest spännande profilerna i sin åldersgrupp, har fattat det definitiva beslutet att välja det spanska landslaget framför det svenska.

Arvid, som är en dubbelhänt högernian, har redan nu gjort ett enormt avtryck på den internationella scenen och rankas som nummer två i världen bland spelare födda 2008. Det är ett beslut som kommer som en överraskning för många, särskilt med tanke på att spelare födda 2008 precis har fått tillåtelse att delta i seniorhandboll under den här säsongen.

I Allsvenskan har Arvid direkt visat sin klass och sin exceptionella bollkänsla, vilket har gjort honom till en av de mest omtalade ungdomarna i landet. Hans förmåga att kontrollera spelet från högerkanten har imponerat på både motståndare och analytiker, och det är tydligt att vi står inför en spelare med en potential som kan ta honom till den absoluta världstoppen. Bakgrunden till beslutet är djupt rotad i Arvids personliga historia och familjeband.

Han är född i Spanien och har en spansk far, Diego Perez Marne, som själv är en erfaren handbollstränare och som i år har coachat damerna i Aranäs. Det spanska landslaget har under en längre tid visat ett starkt intresse för Arvid och har aktivt försökt locka över honom.

Tidigare har det rapporterats att han hade bestämt sig för att representera Sverige, vilket han också gjorde genom att delta i U17-landslagets första landskamper under hösten samt en turnering med Blågult i mars. Men efter djupare reflektion och samtal med det spanska förbundet har han insett att hans hjärta och identitet ligger i den spanska handbollskulturen.

Arvid förklarar att han känner sig mer identifierad med det spanska sättet att spela, en filosofi som han växt upp med tack vare sin far och andra spanska tränare. Bland dessa nämns Manolo Cadenas, en legendarisk profil som Arvid har tränat individuellt med under varje sommar, vilket har format hans tekniska färdigheter och taktiska förståelse på ett sätt som är unikt för den spanska skolan.

Trots att Arvid hyser stor respekt och tacksamhet för den tid han tillbringat med det svenska landslaget och de tränare han mött där, är han övertygad om att hans utvecklingsresa kommer att gå snabbare och nå längre i Spanien. Han betonar att han är tacksam för alla minnen han skapat i den svenska tröjan, men att det känns rätt i hjärtat att välja Spanien.

För närvarande fokuserar han på sin vardag i klubben Aranäs i Uppsala, där han upplever att han har en optimal träningsmiljö för att fortsätta växa. Innan landslagsfrågan tar all sin plats, väntar ett viktigt finalsteg i USM med Aranäs P18-lag, en turnering där han tidigare har visat sin dominans genom att vinna skytteligan. Arvids övergripande mål är att bli den bästa versionen av sig själv och att få njuta av sin passion för handbollen till fullo.

Han är uppvuxen i Halmstad med Halmstad Handboll som sin moderklubb, men det är nu i Uppsala han lägger grunden för en internationell karriär som kan komma att präglas av stora framgångar i spansk landslagsdräkt. För svensk handboll innebär detta en stor förlust av en unik talang, men för Arvid är det början på ett nytt och spännande kapitel





