Handbollsdomare sätter stopp för tränarnas videokritik

Handbollens SM-slutspel präglas av intensiva matcher och diskussioner kring domslut. Nu har domarna tröttnat på att få videoklipp från tränare och sportchefer som kritiserar bedömningar. Enligt ett mejl från domar- och funktionärskommittén (DFK) ses dessa handlingar som försök att påverka domarna, vilket kan rapporteras som otillbörlig påverkan.

SM-slutspelet i handboll, för både damer och herrar, är i full gång och med det ökar insatserna och känslorna. Den intensiva tävlingen leder oundvikligen till fler diskussioner, särskilt när det gäller domslut. Nu har domarna i slutspelet fått nog av att diskutera matchsituationer och beslut mellan matcherna.

I ett mejl som skickades ut under tisdagen till samtliga kvarvarande slutspelslag, från domar- och funktionärskommittén (DFK) via domarbasen Clas-Göran Lang, uppmanas tränare och sportchefer att sluta skicka in videoklipp för att diskutera matchsituationer. Mejlet framför tydligt att dessa mejl betraktas som försök att påverka domare och delegater att fatta beslut som gynnar det egna laget i kommande matcher. Därför undanber sig domarna all form av sådan eller liknande kommunikation under resten av slutspelet. Vidare kommunikation som inte är efterfrågad och som skickas direkt till domare eller delegater kan komma att tolkas som ett försök till otillbörlig påverkan och kommer att rapporteras till lämplig instans. Clas-Göran Lang betonar att domarna redan mottagit nästan lika många mejl med videoklipp under slutspelet som de fått under hela resten av året. Han beskriver det som en strategi som varken är vettig eller tidsmässigt rimlig för domarkåren att lägga tid och energi på. Domarna coachas och arbetar för att prestationen ska vara så bra som möjligt. De är medvetna om eventuella felbedömningar och vill inte älta dem, utan fokusera på nästa match. Trots detta krav på upphörd kommunikation, klargör Clas-Göran Lang att det fortfarande finns en möjlighet för tränare och ledare att kontakta domarkåren angående matchsituationer under slutspelet, om det absolut skulle behövas. Denna kontakt ska dock ske via domarcoachen Jonny Ahlvin, som sedan avgör om det finns skäl för vidare kommunikation. Lang betonar att de välkomnar och uppmuntrar till diskussioner mellan domare, förbund och klubbar vid andra tillfällen än mitt under ett intensivt slutspel. Ystads IF:s sportchef Kenneth Andersson uttrycker sin förvåning över att man inte längre får söka kontakt under slutspelet, vilket man får göra under resten av året, och att det nu betraktas som ett försök till påverkan. Han menar att det är viktigt att kunna reda ut frustration efter en match genom att få förklaringar till domslut, istället för att frustrationen växer och leder till upprepade problem. IK Sävehofs herrtränare Linus Ekman upplever att det blivit svårare att samtala med vissa domare även under pågående matcher och finner det märkligt att denna icke-kommunikation ska fortgå även i en lugnare miljö mellan matcherna. Kristianstads klubbchef Johan Jepson medger att det borde finnas utrymme för dialog, men föreslår att ett annat forum skulle kunna användas. Han förstår dock domarnas ståndpunkt när det gäller tränare som skickar in klipp på motståndare med syfte att peka ut specifika felbeteenden, som till exempel stegfel eller felaktiga spärrar





