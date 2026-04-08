Handbollspåsk med överraskningar: Malmö korsfästes och återuppstod – utan sin stjärna

HK Malmö upplevde en dramatisk handbollspåsk i slutspelet, där man korsfästes i första matchen men återuppstod starkt i andra, detta utan sin bästa spelare. I kvartsfinalen mot Ystads IF bjöds på oväntade vändningar och avgörande prestationer från oväntade hjältar. En analys av matcherna och spelarnas insatser.

YSTAD. Det blev en minst sagt oväntad handbollspåsk. HK Malmö, som överraskat alla under säsongen, fick en tuff start i slutspelet och korsfästes till en början på skärtorsdagen, för att sedan återuppstå – fast utan sin stjärna – först efter annandag påsk. Den här helgen, 10–12 april, bjöd på en rad sporthändelser som präglade handbollsvärlden.

Malmö, som många tippade utanför slutspel och till och med trodde skulle kvala, visade sig vara seriens näst bästa lag efter IFK Kristianstad, vilket var imponerande. Men i slutspelet drog de nitlotten. Säsongen präglades dessutom av en tidig utslagning i Europa, redan innan de ens fått möta ett europeiskt lag. De missade även Final 4 i cupen. I kvartsfinalen ställdes Malmö mot de regerande mästarna Ystads IF, som efter en svag grundserie slutat sjua. I den första kvartsfinalen på bortaplan fick Malmö klara sig utan sin bästa spelare, Roganovic, på grund av sjukdom. Ystad dominerade första halvlek och ledde med hela 25–14 i paus, innan Malmö reducerade förlusten till 36–33. Trots att match 2 i Ystad fördröjdes på grund av domarproblem, var Roganovic inte frisk. Många förväntade sig att Ystad skulle säkra matchbollen inför hemmapubliken, men resultatet blev annorlunda.\Ystads Liam Hultberg inledde starkt, och Ystad såg ut att ha fått tillbaka sin 19-åriga supertalang på vänsternio, perfekt tajmat för slutspelet. Samtidigt saknade Malmö sin spelare på grund av halsinfektion. Ystad dominerade första halvlek, men Malmö, anförda av Tim Hilding, kämpade sig tillbaka och ledde i paus. I början av andra halvlek kom dock Malmös vändning. En incident där en Ystadsspelare inte lyckades ta en retur ledde till att Malmö fick bollen och började ta kommandot. Kim Andersson gav sin lagkamrat en rejäl tillsägelse från bänken, och Malmö gick ifrån till en ledning. Ystad försökte allt för att stoppa Malmös framfart, men ingenting hjälpte. Efter en timeout från Carlén bytte Ystad in Colin Tønnesen, som gjort sig känd för sina år i Ystad innan han bytte till Malmö. Tønnesen tackade för förtroendet genom att göra fyra mål på kort tid, och matchen avgjordes (30–22 med tio minuter kvar). Tønnesen uttryckte sin glädje över att ha visat vad han gick för. HK Malmös tränare Zoran Roganovic förklarade förändringen med att andra spelare klev fram, att man tog med sig andra halvlek från den första matchen, och att laget var nervöst i första matchen.\Förklaringen till Malmös imponerande andra kvartsfinalmatch var mångfacetterad. Utan Roganovic fick andra spelare chansen att kliva fram och visa sitt värde. Man tog med sig andra halvlekens prestationer från den första matchen, där man visat att man kunde hota. Flera spelare gjorde sitt första slutspel och kände kanske en viss nervositet. Ystad kan ha blivit lite bekväma. Petter Brandt, Alfred Olsson, Arvid Johansson och Colin Tønnesen visade sig vara avgörande i matcherna, när Roganovic saknades. Bäst och viktigast var dock Tim Hilding och Hugo Stuivers. Roganovic valde taktiskt att låta Hilding täcka etta i försvaret, vilket gav Hilding ork att spela fullt ut. Love Sundewall fick spela som tvåa bakåt. Således fick Malmö klara sig utan två viktiga spelare. Roganovic själv drabbades av en segdragen halsinfektion, som först befarades vara körtelfeber. Tester visade dock att det inte var så allvarligt, vilket gav laget hopp inför framtiden





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handboll Slutspel HK Malmö Ystads IF Roganovic

United States Latest News, United States Headlines

