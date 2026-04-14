Handbollsvärlden i sorg: Theresa Claesson Andreasson har gått bort

Sveriges handbollsvärld sörjer förlusten av Theresa Claesson Andreasson, en legend som avled 54 år gammal. Familjen och handbollsvänner minns henne för hennes framgångar på planen, hennes inspirerande personlighet och hennes förmåga att alltid se möjligheterna. Hennes make, Henrik, delar minnen av ett liv fyllt av kärlek, stolthet och en stark gemenskap, samtidigt som de tacklar den svåra förlusten av en älskad hustru och mor. Arvid, sonen och handbollstalangen, kämpar med en enorm sorg mitt under SM-slutspel.

Tre fjärdedelar av familjen fanns på läktaren i Montenegro när Arvid erövrade guldet i U18-EM med Sverige . Men nu sörjer handbollsvärlden en stor förlust. Theresa Claesson Andreasson , en av Sverige s främsta handbollsspelare under tidigt 2000-tal, har gått bort endast 54 år gammal.

Hennes bortgång lämnar ett djupt tomrum efter sig, inte bara för familjen utan även för en hel generation handbollsfans och spelare som inspirerats av hennes spelstil och personlighet.

Henrik, hennes make, delar känslorna av både djup sorg och en oerhörd stolthet över det liv de byggt tillsammans under 35 år. Han beskriver Theresa som en sann glädjespridare, en person som alltid såg möjligheter och aldrig räddes för att vara sig själv.

Hon var en förebild både på och utanför planen, en kvinna som genom sin vilja och positiva inställning inspirerade andra att nå sina mål. Theresa lämnar efter sig ett arv av engagemang och en kärlek till handbollen som kommer att leva vidare





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Handboll Theresa Claesson Andreasson Dödsfall Sverige U18-EM

United States Latest News, United States Headlines

