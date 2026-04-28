Handelsbanken sänker tillväxtprognos och globala oroligheter påverkar ekonomin

Handelsbankens ekonomer har sänkt sin tillväxtprognos för Sverige till 2,1 procent och varnar för potentiella risker med högre oljepriser och inflationsuppgång. Samtidigt rapporteras om tågolyckor i Indonesien, terrorattacker i Nigeria och Libanon, samt fortsatta utredningar om sjukdomssymtom bland SSAB-anställda i Luleå. I Vellinge har en man åtalats för mordförsök på Donald Trump och en annan man har omkommit efter en skottlossning.

Handelsbanken s ekonomer har sänkt sin tillväxtprognos för Sverige under 2024 till 2,1 procent kalenderkorrigerat, jämfört med den tidigare prognosen på 2,7 procent. Enligt bankens analys kommer styrräntan att förbli oförändrad under resten av året, men förväntas höjas i två steg till 2,25 procent år 2027.

Samtidigt som tillväxten förväntas återhämta sig, påverkas den globala ekonomin av konflikten i Mellanöstern, vilket bromsar återhämtningen. Bankens chefsekonom, Christina Nyman, uttrycker dock optimism i ett pressmeddelande och menar att om osäkerheten och inflationsimpulsen lättar, finns goda möjligheter till en återhämtning liknande den som skedde efter tullchocken förra året. Hon varnar dock för en potentiell negativ utveckling med kraftigt högre oljepriser, bredare inflationsuppgång och räntehöjningar trots en svagare konjunktur.

I en annan del av världen har en tågolycka i Indonesien tagit livet av 14 personer. Olyckan inträffade under natten mot tisdag då ett fjärrtåg kolliderade med ett stillastående pendeltåg i staden Bekasi på västra Java. Enligt de första uppgifterna omkom sju personer och minst 84 skadades, men dödssiffran fördubblades senare. En talesperson för det statligt ägda spårbolaget bekräftade att samtliga omkomna var resenärer på pendeltåget.

Flera personer är fortfarande fast på samma tåg, enligt medierapporter. I Nigeria har terrorgruppen IS tagit på sig ansvaret för en attack som dödade minst 29 personer på söndagen. Gärningsmännen anfall en grupp yngre personer som hade samlats vid en fotbollsplan, enligt vittnesmål till AFP. IS bekräftade ansvaret i ett inlägg på Telegram.

Två väpnade grupper i landet är kopplade till terrorgruppen. I Libanon har israeliska attacker på måndagen tagit livet av minst fyra personer och skadat 51. Attackerna riktades mot Bekaadalen i östra Libanon och var inriktade mot shiamilisen Hizbollah, enligt den israeliska militären. Militären rapporterar att över 20 mål träffats, inklusive platser som används för vapentillverkning.

I Sverige fortsätter utredningen kring de sjukdomssymtom som uppstått bland anställda på SSAB:s område i Luleå. Provresultat från Länsstyrelsen i Norrbotten visar inga tydliga svar, men fortsatt provtagning planeras. Cirka 25 arbetare och tjänstemän har drabbats av symtom som illamående, näsblod och huvudvärk i samband med markarbeten vid byggandet av det nya stålverket. Marken består av muddermassor från havet och slagg från ståltillverkningen.

Arbetet pausades den 3 april och facket har lagt ett skyddstopp för verksamheten. I Vellinge har en 31-årig man, Cole Tomas Allen, åtalats för mordförsök på den tidigare presidenten Donald Trump efter en skottlossning under en galamiddag. Allen, som arbetade som lärare och spelutvecklare i södra Kalifornien, var inte tidigare känd av polisen och motivet är okänt. I ett annat fall i Malmövägen i Vellinge har en man omkommit efter att ha blivit skjuten.

Polisen har inlett en förundersökning om mord och undersöker om mannen blivit utsatt för något eller om det handlar om något annat





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Tillväxtprognos Handelsbanken Konflikt I Mellanöstern Tågolycka I Indonesien

United States Latest News, United States Headlines

