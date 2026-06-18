Handelsbanken supports families in preparing for generational wealth transfer

Handelsbanken, a leading Swedish bank, offers strategic and long-term support to families preparing for the generational wealth transfer. The bank's Private Banking division works closely with families to ensure a smooth transition of assets to the next generation, considering not only capital but also knowledge, values, responsibility, and a long-term perspective.
"Vi fungerar som en strategisk och långsiktig partner för familjer som vill skapa goda förutsättningar för kommande generationer", säger Susanne Andersson, Private Banker på Handelsbanken .
Sverige är mitt inne i ett historiskt arvsskifte när baby boomer-generationen - född mellan 1945 och mitten av 60-talet - ska lämna över sina tillgångar till barnen. Förmögenhetsförflyttningen kommer att bli historiskt stor. För familjer med stora ekonomiska tillgångar, som kan vara spridda över flera företag och fastigheter, är det viktigt med ett kvalificerat stöd under hela processen. När familjens tillgångar ska föras vidare är det viktigt att inte bara tänka på kapitalet.
Minst lika viktigt är att föra vidare kunskap, värderingar, ansvarstagande och ett långsiktigt perspektiv.
"Det skapar bättre förutsättningar för framtiden. Att förbereda nästa generation handlar inte bara om ekonomi, utan också om att bygga förståelse, trygghet och förmåga att fatta välgrundade beslut över tid", säger Susanne
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