Händelser: Attack mot Hizbollah, villabrand och knivattack

Sammanfattning av tre separata händelser: en attack mot Hizbollah enligt IDF, en villabrand i Hultsfred samt en knivattack i Karlskoga. Ytterligare information om Aftonbladets tipsverksamhet inkluderas.

Attackerna riktades mot infrastruktur som tillhör terrororganisationen Hizbollah enligt IDF :s uttalande. Under förmiddagen inkom larm om en villabrand i Hultsfred s kommun där räddningstjänsten var på plats fram till strax efter kl. 13.

Polisens presstalesperson Eliabeth Glaas förklarade att det gäller E4 som är en vanlig väg, inte en höghastighetsväg, genom Örnsköldsvik. Polis, räddningstjänst och ambulans var återkommande på platsen. Ytterligare en händelse inträffade i Karlskoga där tre män i åldrarna 25 år skadades av någon form av stickvapen. Polisen har spärrat av utomhusplatsen där den første skadade mannen hittades och genomfört utredningar och förhör.

I fortsättningen av texten finns information om Aftonbladets tjänst Tipsa! där läsare kan skicka in tips, bilder och video. Tjänsten garanterar källskydd och krypterad överföring av alla tips. Användare kan också vara anonyma för redaktionen genom att ringa från ett dolt nummer eller använda tillfällig e-post. Betalning utgår för publicerade nyheter där tipset är unikt eller för närbilder som ägs av tipsaren.

Push-notiser i appen kan utsändas relaterat till nyhetshändelser i användarens närhet och geografiska plats. Viktigt att inte störa räddningstjänst eller polis vid filming, samt att respektera personlig integritet. Nyhetsbilder kan publiceras snabbt via appen. Teknisk infrastruktur och geolokalisering möjliggör enkel kontakt och leverans av material





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hizbollah IDF Villasbrand Hultsfred Stickvapen Karlskoga Tipsa! Källskydd Push-Notiser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flera händelser: Misstänkt farligt föremål i Malmö, olycka på Gröna Lund, Nasdaqras och fotbolls förlustTriangelns station i Malmö utrymdes efter ett misstänkt farligt föremål. I Libanon dött minst 20 personer efter israeliska attacker. På Gröna Lund sker en olycka där en man träffas av en vagn i huvudet. Nasdaq föll över 4 procent på nervositet kring räntebeslut. Svenska damlandslaget förlorar mot Danmark i VM-kvalet vilket komplicerar chanserna till Brasilien 2027.

Read more »

Flera händelser: Cyklist påkörd i Uppsala, ebola i Östafrika, Insane fortsatt stängd och Bernadette Chirac dödEn man i 20-årsåldern påkördes av en 85-årig kvinna i Uppsala och har insjuknat med oklart skadeläge. Ebola-utbrott i Östafrika har fortsatt att sprida sig med 471 bekräftade fall och 82 dödsfall. Berg- och dalbanan Insane på Gröna Lund är fortfarande stängd efter att en man blev träffad av en vagn. Bernadette Chirac, änka till fransmannen Jacques Chirac, har avlidit 93 år gammal.

Read more »

Nationaldagsfirande och sportevenemang samt internationella händelserVästerås Flygmuseum arrangerade nationaldagsflygningen med flyguppvisningar och fallskärmshopp. AIK-fotbollsspelare Yohanna lämnar klubben efter 18 matcher och fem mål. Svenska volleybollkvinnor vinner 3-0 mot Estland i European League med Isabelle Haak som toppscorer. Svenska kronan försämrades mot amerikanska dollarn. Kungaparet och kronprinsessan firade nationaldagen med kortege och mottagning. Båtolycka norr om Höga kusten. Elavbrott i Jamaica med 2,8 miljoner drabbade. Påven Leo XIV och Bad Bunny besöker Madrid samtidigt. gripande misstänkt för brand i Delhi som krävde 21 liv.

Read more »

Flera händelser: Trafikolycka, attack i Israel, anfall mot kärnkraftverk och flerTre personer var inblandade i en krock på E22 vid Mönsterås där vägen stängdes. I Israel sköt en misstänkt gärningsman under en attack som polisen utreder som terror. Ryssland attackerade ett använt kärnbränsleförråd i Kyivregionen. Åtta personer omhändertogs efter Brännbollsyran med flera anmälningar om misshandel och andra brott. Även ett nytt bröd bakades med jäst extraherad från en 5000 år gammal mumie.

Read more »