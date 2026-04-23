Händelser i Sverige och världen: Häktning, golf, SM-finaler, nedskärningar och åtal

En sammanfattning av aktuella händelser, inklusive en häktning, golfresultat, en SM-final i bordtennis, personalnedskärningar hos Meta, ett åtal vid Utrikesdepartementet och internationella händelser.

Under natten till onsdagen greps en man och häktades på torsdagseftermiddagen. Han förnekar brott, enligt hans advokat. Samtidigt har golfdamernas majorsäsong inletts med starka prestationer från de svenska hoppfulla Maja Stark och Linn Grant i Chevron Championship.

Maja Stark leder med en tredjeplats efter den första rundan, medan Linn Grant delar fjärdeplatsen. Sydkoreanska Somi Lee leder tävlingen. Linn Grant har haft en tuff uppladdning på grund av återkommande magsmärtor relaterade till endometrios, vilket tvingade henne att dra sig ur en tidigare tävling. Maja Stark vann US Open förra året.

I SM-finalen i bordtennis vann veteranen Jon Persson sin match överlägset, vilket ger Söderhamn en ledning i den andra finalen mot Eslöv. Eslöv har dock fortfarande chansen att säkra SM-guld på torsdagskvällen. Samtidigt kämpar Liberalerna med svaga opinionssiffror och interna stridigheter. LUF, Liberalernas ungdomsförbund, har valt att inte delta i partiets centrala valkampanj under nuvarande ledning, utan vill istället fokusera på egna kampanjer riktade mot unga väljare.

Detta efter att ha riktat hård kritik mot partiets vändning i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna. Facebookägaren Meta planerar en omfattande nedskärning av personalstyrkan med tio procent, motsvarande cirka 8 000 anställda, för att effektivisera verksamheten och finansiera satsningar på artificiell intelligens (AI). Åtal väcks på fredag mot en anställd vid Utrikesdepartementet som greps förra året misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Brottsrubriceringen har ändrats, men detaljer kring detta är ännu inte offentliga.

I sportvärlden säkrade svenskan Sjöberg en bronsmedalj i en internationell tävling. Vidare meddelar USA:s justitiedepartement att man kommer att granska efterlevnaden av lagar kring offentliggörande av handlingar relaterade till Jeffrey Epstein. Slutligen har Reza Pahlavi, son till Irans störtade shah, utsatts för en attack i Berlin där han blev besprutad med en röd vätska efter att ha kritiserat vapenvilan mellan USA och Iran





Sverige Golf Bordtennis Meta Utrikesdepartementet Iran Politik Brott

