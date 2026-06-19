Händelser i Sverige och världen: Räddning i nationalpark, spelbranschens förändrade scheman, politisk spänning i Storbritannien och Italien, vädervarningar och andra nyheter

Sammanfattning: Två personer räddades från en avsats i Stenshuvud, GTA VI påverkar släppschemat, Starmer utmanas, Meloni-Tajani ställer in USAs besök, SMHI varnar för åska, grisolycka i Danmark, algproblem i Lincoln-dammen och nya skattereductionsregler.

Två personer fastnade på en avsats i Stenshuvud s nationalpark i Simrishamns kommun och kunde inte vägra ta sig ner av trygghetsskäl. De räddades med helikopter, enligt SOS Alarm.

Det är oklart hur de kommit upp på platsen, säger teamledare Sören Gustavsson. I annat nytt överraskar spelindustrin inför släppet av Grand Theft Auto VI i november, vilken drivit många storspel till september och oktober. Rockstar Games har tillkännaget förbeställningar från 25 juni, och prissättningen väntas samma dag - spekulationer talar om upp mot 100 dollar, nära tusen kronor. Marknadsföringsexpert Emmanuel Rosier varnar för att ett högt pris kan skada spelets mottagande.

Inom brittisk politik uppmuntras premiärminister Keir Starmer att ange en avgångstidsplan efter Labour-partiets seger i ett fyllnadsval, där Andy Burnham vann en parlamentarisk plats och sättes som en möjlig utmanare. I Italien ställer utrikesminister Antonio Tajani in sitt USA-besök som svar påDonald Trumps kränkande uttalanden om premiärminister Giorgia Meloni, vilka Trump senare försökte förklara som ett led i G7-toppmötets fotoformer.

SMHI har utökat gula varningar för åska på midsommardagen till att omfatta hela Norrlandskusten och stora inlandområden, med risk för översvämningar och nätstörningar pga en varm och fuktig luftmassa. På danmark har en gristransport kapsejsat norra Jylland; 190 grisar kommer sannolikt avlivas på grund av skador och stress. I Washington omdebatteras dammen vid Lincolnmonumentet vars botten målades blå för 14,2 miljoner dollar inför USAs 250-årsjubileum men som ändå drabbats av återkomsten av alger; de bekämpas nu med kemikalier.

Slutligen meddelar Skatteverket att privatpersoner och företag nu kan få skattereduktion för gåvor till godkända stiftelser och ideella organisationer





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Räddning Stenshuvud GTA VI Spelbranschen Storbritannien Starmer Italien Meloni Tajani Trump SMHI Åskoväder Grisolycka Danmark Lincolnmonument Alger Skatteverket Skattereduktion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ryska fastighetsköp och pollenvarningar i Sverige samt politiska händelser i Storbritannien och RysslandRyska fastighetsköp väcker oro bland myndigheter i EU och Sverige, med varningar för att det kan utgöra ett effektivt vapen som kringgår Natos artikel 5. Samtidigt pågår en pollenvarning för stora delar av Sverige, särskilt i Götaland, Svealand och kusttrakter i Norrland, med hög risk för gräspollen under midsommarhelgen. I Ryssland har centralbankchef Elvira Nabiullina uttryckt önskan att lämna sin post efter invasionen i Ukraina, men fick avslag av Putin. I Storbritannien vann Labourpolitikern Andy Burnham ett fyllnadsval och kan nu utforma en utmaning mot premiärminister Keir Starmer. I Stockholm orsakade ett strömavbrott trafikstörningar i tunnelbanen mellan Hagsätra och Gullmarsplan.

Read more »

Midsommarstillstånd, väder, rättsliga händelser, och fler i Sverige och utanför gränsenDetaljerad omsättning av svenska nyheter från midsomparris, väder, politiska incidenter, internationella kronor samt trafikständ förutsättningar.

Read more »

Stora händelser i Sverige och världen - från vapenvila till vädervarningarEn samlad rapport om den senaste utvecklingen i Israel‑Hizbollah‑konflikten, svåra vädervarningar i Sverige, flera allvarliga incidenter i städerna samt internationella händelser

Read more »