Händelser runt om i landet: Häst påkörd av tåg, misstänkt våldtäkt och bombskydd

En sammanfattning av fredagens nyheter, inklusive en hästolycka, en våldtäktsutredning, ett misstänkt farligt föremål, en dödsolycka, vädervarningar, bevattningsförbud och andra rapporterade händelser.

Flera händelser har rapporterats runt om i landet under fredagen. I Svenljunga blev en häst påkörd av ett tåg, och polisen inväntar veterinär för att bedöma hästens tillstånd.

Tågtrafiken stoppades tillfälligt för att möjliggöra bortforsling av djuret. I Kungsbacka utreds en misstänkt våldtäkt, men polisen är förtegen med hänvisning till förundersökningssekretess. I Malmö har ett misstänkt farligt föremål hittats, vilket ledde till avspärrningar och evakueringar. Nationella bombskyddet undersökte föremålet vid 13-tiden.

En dödsolycka inträffade i Trollhättan där en man i 20-årsåldern omkom i en motorcykelolycka. SMHI har utfärdat en vädervarning för snö och hårda vindar i Norra Lapplandsfjällen. Gotland inför bevattningsförbud på grund av vattenbrist, vilket påverkar abonnenter med kommunalt dricksvatten. Polisen fortsätter att vädja till vittnen i fallet med mordet på 25-åriga My i Rönninge.

I Danmark fortsätter elbilsförsäljningen att öka kraftigt, och utgjorde över 96 procent av försäljningen till privatpersoner i april. Vraket efter ett amerikanskt kustbevakningsfartyg som sjönk under första världskriget har hittats utanför Storbritanniens kust. I Bollebygd utreds ett mordförsök efter att en man i 45-årsåldern skadades och fördes till sjukhus. Slutligen har en 16-årig flicka blivit påkörd av en taxi i Lund och förts till sjukhus





