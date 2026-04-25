Händelser runt om i landet: Scenras, gräsbrand, spelbråk och gripanden

En sammanfattning av flera olika händelser som inträffat under lördagen, inklusive en scen som rasat i Göteborg, en gräsbrand i Kristianstad, en tvist om en spelvinst, och gripanden i Spanien och Luleå.

Under lördagen har räddningstjänst en och polisen hanterat en rad olika händelser runt om i landet. I Göteborg larmades räddningstjänst en till Nya varvet efter att en scenbyggnad blåst omkull.

Lyckligtvis befann sig ingen under byggnaden, men två personer ådrog sig lindriga skador. Samtidigt kämpade räddningstjänsten i Kristianstad mot en snabbt spridande gräsbrand på Åsums ängar vid Hammarsjön, där man övervägde att använda vattenbombning och bandvagn för att nå fram. I Jämtland har en man i 25-årsåldern hamnat i en tvist med ett spelbolag efter att ha vunnit nära 600 000 kronor i mars.

Spelbolaget hävdar att vinsten berodde på ett tekniskt fel och har därför annullerat den, vilket mannen bestrider och kräver bevis för. Vidare har Köpenhamns flygplats Kastrup drabbats av tekniska problem som lett till långa köer i passkontrollen, då passen nu måste kontrolleras manuellt. Polisen arbetar med att lösa problemet, men ingen tidsram för när det kan vara åtgärdat har kunnat fastställas.

I Luleå har fyra unga män gripits efter att ha olovligen tagit sig in i ett hotellrum, misstänkta för olaga intrång och skadegörelse. Andra händelser inkluderar en misstänkt fall av sexuellt ofredande i Rissne, Sundbyberg, där en äldre man misstänks ha blottat sig i en park. En bil har voltat av vägen i Kvänum, Vara kommun, vilket resulterat i att två personer förts till sjukhus.

En man har även förts till sjukhus efter att ha kört in i en mur i Tumba, misstänkt för drograttfylleri. Ett tidigare vapenlarm i Linköping visade sig vara en missförståelse, då föremålet troligen var en bandyklubba. Dessutom har en kvinna i 30-årsåldern, efterlyst internationellt för narkotikahandel och penningtvätt, gripits i Spanien och väntar nu på utlämning till Sverige. Slutligen stämmer flera kunder den amerikanska livsmedelsjätten Trader Joe's för att ha sålt kaffe med lägre koffeinhalt än angivet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Händelser i Sverige och världen: Häktning, golf, SM-finaler, nedskärningar och åtalEn sammanfattning av aktuella händelser, inklusive en häktning, golfresultat, en SM-final i bordtennis, personalnedskärningar hos Meta, ett åtal vid Utrikesdepartementet och internationella händelser.

Read more »

Globala händelser i fokus: Putin bjuds in till G20, explosion i Södertälje och spänningar i MellanösternEn översikt över de senaste globala händelserna, inklusive USA:s inbjudan till Putin till G20-mötet, en explosion i Södertälje, fortsatta samtal om vapenvila mellan Israel och Libanon, och ekonomiska förändringar på Wall Street.

Read more »

Förundersökning om hot i Borlänge nedlagd – flera andra händelser rapporteradeÅklagarmyndigheten har lagt ner förundersökningen om hot mot skolor i Borlänge. En tonårspojke som anhållits är nu frikänd. Dessutom rapporteras om utbrott av vinterkräksjukan, en arbetsplatsolycka, åtal mot en diplomat och personalminskningar hos Microsoft.

Read more »

Blandade händelser: Förhandlingar i Iran, trafikstopp, olyckor och börsnedgångEn sammanfattning av dagens nyheter, inklusive Irans förhandlingsläget, trafikstopp i Stockholm, en bilolycka i Jönköping, ett falsklarm och utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Read more »

Flera allvarliga händelser under fredagskvällen och nattenEn sammanfattning av fredagskvällens och nattens händelser, inklusive trafikolyckor, våldsbrott, internationella nyheter och politiska beslut.

Read more »

Flera allvarliga händelser under fredagskvällen – Misshandel, olyckor och internationella kriserEn sammanfattning av de viktigaste händelserna under fredagskvällen och natten mot lördag, inklusive en grov misshandel i Filipstad, en allvarlig motorcykelolycka i Kungsbacka, en dödsolycka med fyrhjuling i Sollefteå och internationella händelser som dödsfall i en djurpark och politiska förändringar i Iran.

Read more »